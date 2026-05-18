Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte evlerde sivrisinek ve karınca hareketliliği de başladı. Özellikle mutfak tezgahları ve pencere kenarlarında görülen haşereler nedeniyle birçok kişi çözümü doğal yöntemlerde arıyor. Son günlerde sosyal medyada paylaşılan pratik uygulamalar ise dikkat çekmeye başladı.

Sirke ve tarçın karıncaların yönünü değiştiriyor

En çok konuşulan yöntemlerin başında beyaz sirke geliyor. Su ile karıştırılarak hazırlanan sirke karışımının karıncaların yürüyüş yollarına sıkılması öneriliyor. Keskin koku nedeniyle karıncaların yön değiştirdiği belirtiliyor.

Öte yandan kapı eşiklerine ya da pencere diplerine dökülen tarçın da sık kullanılan yöntemlerden biri. Tarçının yoğun aroması nedeniyle karıncaların aynı noktaya tekrar gelmekte zorlandığı ifade ediliyor.

Limon ve karanfil ikilisi yeniden gündemde

Sivrisineklerden şikayet edenlerin denediği yöntemlerden biri de limon ve karanfil karışımı oldu. Ortadan kesilen limonun üzerine saplanan karanfiller özellikle gece saatlerinde pencere kenarlarında kullanılıyor.

Aynı zamanda fesleğen ve lavanta gibi bitkiler de evlerde doğal koku oluştururken sivrisineklerin yaklaşmasını zorlaştırıyor. Balkonlarda bu bitkileri tercih edenlerin sayısı son dönemde arttı.

Nane yağı ve kahve telvesi de dikkat çekiyor

Pencere pervazlarında kullanılan nane yağı da en çok önerilen doğal çözümler arasında yer aldı. Pamuğa damlatılan birkaç damla yağın özellikle sivrisinek ve küçük haşereleri uzak tuttuğu konuşuluyor.

Dikkat çeken bir diğer yöntem ise kahve telvesi oldu. Kurutulmuş telvenin yakılmasıyla ortaya çıkan yoğun koku sayesinde balkon ve bahçelerde sivrisineklerin uzaklaştığı belirtiliyor. Üstelik tamamen doğal olması da bu yöntemi daha cazip hale getiriyor.