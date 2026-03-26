Son Mühür/Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Tek Sağlık” yaklaşımı çerçevesinde yürüttüğü hayvan sağlığı ve refahı çalışmaları son iki yılda kapsamını genişletti. Kısırlaştırma, tedavi, sahiplendirme, mama üretimi ve afet müdahalelerini içeren hizmetlerle on binlerce hayvana ulaşıldı; kent genelinde hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığına yönelik bütüncül uygulamalar hayata geçirildi.

Veteriner hizmetlerinde kurumsal yapılanma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin ardından oluşturulan Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların merkezine yerleşti. Birim; koruma, tedavi, rehabilitasyon, kısırlaştırma, besleme ve sahiplendirme süreçlerini tek çatı altında koordine ederken, afet durumlarında da hızlı müdahale kapasitesiyle faaliyet yürütüyor.

Sahiplendirme ve farkındalık faaliyetleri genişledi

Kentte sahiplendirme kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında “Patili Kentimiz” ve “Patili Perşembe” uygulamaları öne çıktı. Tescillenen bu markalarla düzenlenen etkinlikler farklı noktalarda sürdürülerek sahiplendirme süreçlerine erişim artırıldı.

Afet ve yangınlarda hayvan kurtarma operasyonları

2024 ve 2025 yıllarında İzmir ve çevresinde meydana gelen orman yangınlarında belediye ekipleri aktif görev aldı. Selçuk, Karşıyaka ve diğer ilçelerdeki yangınlarda yüzlerce hayvan tahliye edilerek tedavi altına alındı. Müdahalelerde onlarca araç ve çok sayıda personel sahada görev yaparken, yaralı hayvanlara yerinde sağlık hizmeti sağlandı. Tedavi süreçlerinin ardından bazı yaban hayvanları doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

Mobil kısırlaştırma kapasitesi artırıldı

Sokak hayvanı popülasyonunun kontrol altına alınması amacıyla mobil kısırlaştırma hizmetleri güçlendirildi. İkinci mobil ünite devreye alınarak eş zamanlı operasyon imkânı oluşturuldu. 2024–2025 döneminde mobil birimler aracılığıyla binlerce kedinin kısırlaştırıldığı bildirildi.

İki yılda on binlerce müdahale

Nisan 2024’ten itibaren yürütülen çalışmalar kapsamında koruyucu hekimlik uygulamaları, muayene ve tedavi hizmetleri ile kısırlaştırma operasyonları yoğunlaştı. Aynı dönemde binlerce hayvanın sahiplendirilmesi sağlanırken, üretimi yapılan tonlarca mama sahipsiz hayvanların beslenmesine sunuldu. Döngüsel atık kullanımıyla mama üretimi de sistematik hale getirildi.

Yeni yaşam alanları için projeler

Kent genelinde sahipsiz hayvanlara yönelik yeni yaşam alanlarının kurulması için çalışmalar sürüyor. Dikili ve Kiraz ilçelerinde planlanan merkezlerin yanı sıra mevcut tesislerde kapasite artırımı ve yeni projelendirme süreçleri devam ediyor. Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü içinde de yeni alanların oluşturulması hedefleniyor.

Doğal Yaşam Parkı’nda artan ziyaretçi sayısı

İzmir Doğal Yaşam Parkı, hem ziyaretçi yoğunluğu hem de yürütülen hayvan sağlığı çalışmalarıyla öne çıktı. Son yıllarda artan ziyaretçi sayısı parkın kentteki en yoğun ziyaret edilen alanlardan biri haline geldiğini ortaya koydu.

Yaban hayatı rehabilitasyonu ve doğaya dönüş

Belediyeye bağlı Doğal Yaşam Parkı’nda yaralı yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyon süreçleri sürdürüldü. Çok sayıda türün tedavi edilerek yeniden doğaya kazandırıldığı, bazı türler için ise özel koruma ve bakım programlarının uygulandığı bildirildi.