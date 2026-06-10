Çiğli Belediyesi, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubundan vatandaşa hitap eden yaz dönemi kurslarını başlattı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler, Kadın ve Aile Hizmetleri ile Gençlik ve Spor Hizmetleri müdürlüklerinin iş birliğiyle düzenlenen eğitimler sayesinde katılımcılar hem yeni beceriler kazanacak hem de sosyalleşme imkanı bulacak. Geniş bir yelpazede sunulan kurslar için kayıt süreci devam ederken, başvurular internet üzerinden veya telefonla kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Sanat ve kişisel gelişim kursları yoğun ilgi görüyor

Kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında yetişkinlere yönelik düzenlenen Karakalem Resim Kursu, Kaklıç Sanat Akademisi’nde pazartesi ve cuma günleri 13.30-15.30 saatleri arasında meraklılarını ağırlayacak. Kadınların kişisel gelişimlerine ve üretkenliklerine katkı sağlamak amacıyla açılan diksiyon, punch, tığ ve şiş örücülüğü kursları da kadınların sosyal yaşamlarını zenginleştirmeyi hedefliyor. Eğitimler hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, belediyenin iletişim numaraları ya da www.istecigli.com.tr/kurslar adresi üzerinden başvurularını yapabiliyor.

Çocuklar için yüzme eğitimleri 29 Haziran'da başlıyor

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen yaz okulu yüzme kurslarında ise 6-13 yaş grubundaki çocuklar için kayıtlar başladı. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek ve 29 Haziran Pazartesi günü start alacak yüzme eğitimleri sayesinde çocuklar, yaz tatilini sporla iç içe geçirerek güvenli bir ortamda yüzmeyi öğrenecek.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaz dönemi kurslarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Çiğli’de her yaştan vatandaşımızın kendini geliştirebileceği, yeni beceriler kazanabileceği ve sosyal yaşamın içinde daha aktif yer alabileceği imkanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Yaz döneminde açtığımız kültür, sanat, hobi ve spor kurslarımızla çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin kaliteli zaman geçirmelerini hedefliyoruz. Özellikle çocuklarımızın yaz tatilini verimli değerlendirmesi ve sporla iç içe büyümesi bizim için çok kıymetli. Tüm hemşehrilerimizi ilgi duydukları kurslara katılmaya davet ediyorum.”