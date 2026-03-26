Son Mühür / Erkan Doğan - Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne Doç.Dr. Kamil Yamak atandı. Başhekimlik görevini bırakın Prof.Dr. Yekta Öncel, İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na görevlendirilmişti.

Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.Dr. Kamil Yamak, hastane başhekimliğine atandı. Sağlık kulislerinde başhekim olarak atanacağı konuşulan Yamak’ın dün itibariyle resmen başhekimlik görevine başladığı öğrenildi. Altyapı ve yönetimsel birçok sorunu bulunan hastanede başhekim olarak başlayan Yamak’ın özgeçmişi hastanenin resmi sitesinde yayınlandı.

Doç.Dr. Kamil Yamak kimdir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2011 yılında mezun oldu. 2012 yılında İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başladığı Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasını 2017 yılında tamamladı. Uzmanlık tezini “Skafoid kaynamamalarında non-vaskülarize kemik greftlemesi ile cerrahi tedavi sonuçlarımız” başlığıyla tamamladı. 2019 yılında İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Afet Yönetimi alanında (tezsiz) yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doç. Dr. Kamil YAMAK, ortopedi ve travmatoloji alanında özellikle omuz cerrahisi, el cerrahisi ve travma cerrahisi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Akademik kariyeri boyunca SCI/SCI-Expanded ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış 20’nin üzerinde, ulusal yayınlarla birlikte toplamda 30’a yakın bilimsel makalesi bulunmaktadır. Çalışmaları; artroskopik cerrahi teknikler, rotator manşet patolojileri, üst ekstremite yaralanmaları ve travma cerrahisi üzerine yoğunlaşmaktadır.