Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in Selçuk ilçesinde yaz akşamları sanat koktu. Efes Selçuk Belediyesi, tiyatro aracılığıyla kentte sanatsal üretimi desteklemeye ve vatandaşı nitelikli kültür etkinlikleriyle buluşturmaya devam ederken belediye tiyatrosu, Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ‘Haybeden Gerçeküstü Aşk’ isimli tek perdelik oyunu sahneledi. Selçuk Belediyesi Amfi Tiyatro’da sergilenen komedi oyunu, izleyicilerden de tam not aldı.

Hem gülüp hem de hayatı sorguladılar

Oyunu Gülhan Ayhan yönetti. Aynı zamanda sahneye de çıkarak oyunu sergileyen Ayhan, Erkan Aslan ile birlikte izleyenlerden tam not alan bir sahne performansı sergiledi. Günümüz dünyasının kadın ve erkek ilişkilerine mizahi ve duygu dolu bakış açısı getiren oyun, seyirciler zaman zaman kahkahalara boğuldu, zaman zaman ise karakterlerin yaşadıkları üzerinden yaşamı sorgulattı.

Tiyatroseverler keyif dolu bir yaz akşamı yaşarken gösterinin sonunda ise oyuncular ve yönetmen alkışlarla sahneden uğurlandı.

“Bazı hikayelerin eskimeye niyeti yok”

“Haybeden Gerçeküstü Aşk” oyununun yılların eskitemediği bir tiyatro eseri olduğunu belirterek açıklamalarda bulunan Yönetmen Gülhan Ayhan, “15 yıl önce aynı oyunu, yine aynı iki kafadar olarak sahnelemiştik. "Bir daha olur mu?" dedik ve çalışmalara başladık. Provalarda en az seyirci kadar güldük, sahnede alkışlarla bir kez daha anladık ki bazı hikayelerin eskimeye niyeti yok. Alkışlarıyla bizi yalnız bırakmayan tüm seyircilerimize, sanata ve sanatçıya her zaman değer veren kıymetli Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'e, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürümüz Altay Mocan'a, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve canım rol arkadaşım Erkan Aslan'a yürekten teşekkür ederim” diye konuştu.