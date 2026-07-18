Son Mühür - Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Buca Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve tutuklanmanın kısa bi süre arkasından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan CHP'li Görkem Duman bir süredir sessizliğini korurken sosyal medya medya hesabından Buca vatandaşına seslendi. Cezaevinden seslenen Duman paylaşımında destekler sayesinde gücünün arttığını belirterek şu ifadelerdi paylaştı:

"Elbet bu zorlu günler geçecek ve yine hep beraber olacağız."

"Kıymetli komşularım, Büyük Ailem Buca'm İlk günden beri vermiş olduğunuz destek için minnettarım. Sizlerin destekleri sayesinde bu zorlu günlerde motivasyonum ve gücüm artıyor. Elbet bu zorlu günler geçecek ve yine hep beraber olacağız."

Sevcan Orhan’dan destek mesajı

Nişanlanma sürecininin olaylı olduğu ve kamuoyu tarafından desteklerini yeterli gösteremediği iddia edilen sanatçı Sevcan Orhan ise o gönderiye yorum yaptı. Sevcan Orhan, mesajında "Elbet geçecek sevdiğim ve sen oradan dimdik, alnının akıyla çıkacaksın" diyerek moral verdi. Sanatçı Sevcan Orhan’ın bu yorumuna yanıt veren vatandaşın kimisi destek çıkarken kimisi Duman’ı da kötüleyerek "yardakçısı” ifadelerini kullandı.