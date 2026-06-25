Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası, İzmir'de de vatandaşların yoğun katılımıyla sürüyor. Kampanya çerçevesinde Konak Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılım gösteren İzmir Valisi Süleyman Elban, sağlık çalışanlarıyla buluşarak gerçekleştirilen çalışmaları yerinde takip etti.

Sağlıklı yaşam bilinci!

Kampanya çerçevesinde toplumda sağlıklı yaşam bilincinin yükseltilmesi, düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor. Etkinlik çerçevesinde vatandaşlara sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme gerçekleştirilirken, fiziksel aktivitenin önemine ilişkin farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.

Kurumlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür!

İzmir Valisi Süleyman Elban, kampanyaya katkı sağlayan kurumlar ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Elban, "Sağlık Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında sağlık çalışanlarımızla Konak Meydanı'ndayız. Sağlıklı yaşam bilincinin artırılması, düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen kampanyanın ilimizde başarıyla uygulanmasına katkı sağlayan tüm kurumlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.