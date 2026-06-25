Yerli otomobil Togg'un ürün yelpazesine eklenecek yeni araçlar için geri sayım başladı. Vatandaşlar "Togg yeni model ne zaman çıkacak?" ve "Togg'un yeni modelleri hangileri?" sorularını sıklıkla gündeme taşıyor. B segmentinde üretilecek yeni nesil araçlar için Çinli otomotiv şirketi CAIT ile stratejik iş birliği anlaşması imzalandı. Bu önemli ortaklık sayesinde üç yeni modelin yollara çıkış tarihi ve üretimdeki altyapı detayları da kesinleşti.

TOGG YENİ MODEL NE ZAMAN ÇIKACAK? İMZALAR ATILDI

Togg, küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak ve maliyetleri optimize etmek amacıyla Çinli otomotiv devi Chery'nin çatı kuruluşu ve batarya üreticisi CATL'nin iştiraki olan CAIT ile stratejik bir iş birliği yaptı. İki şirket, B segmentinde ortak bir elektrikli araç platformu geliştirmek üzere anlaştı. CAIT'nin Bedrock şasi teknolojisi kullanılarak üretilecek olan üç yeni modelin çıkış takvimi de netleşti. Açıklanan planlamaya göre, bu üç yeni model 2027 yılının ortasından itibaren kademeli olarak kullanıcılarla buluşacak.

TOGG SATIŞ RAKAMLARI NE DURUMDA?

Kuruluşunun 8'inci, yollardaki 3'üncü yılını tamamlayan Togg, bugün itibarıyla 105 binden fazla kullanıcının günlük hayatında yer alıyor. Şirket sadece üretimde değil, sanayi verilerinde de büyümesini sürdürüyor. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2025 yılı sonuçlarına göre Togg, 9 basamak birden yükselerek 28'inci sıraya yerleşti.

2026 TOGG T10X VE T10F SATIŞ VERİLERİ NASIL?

Togg, 2025 yılını toplam 39 bin 20 adet T10X ve T10F satışı yaparak elektrikli otomobil pazarının lideri olarak bitirdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre marka, başarısını 2026 yılında da devam ettirdi. Yılın ilk 5 ayında Türkiye pazarında Togg'un iki modeli ilk iki sırayı kimseye bırakmadı. T10X modeli 9 bin 70 satışla birinci, T10F modeli ise 7 bin 675 satışla ikinci sırada yer aldı. Toplamda 16 bin 745 satış rakamına ulaşan Togg'un elektrikli otomobil pazarındaki payı yüzde 25 olarak kaydedildi.