Son Mühür- İzmir’de son günlerde belediyelere yönelik yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Seferihisar ve Balçova’daki operasyonların hemen sonrasında, bu kez İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerinden İZBETON A.Ş. inceleme altına alındı.

Operasyonun gerekçesi ne?

Elde edilen bilgilere göre, söz konusu soruşturmanın merkezinde Kemeraltı Çarşısı’nda geçtiğimiz dönem yürütülen altyapı çalışmaları yatıyor.

Bu çalışmalar kapsamında bölgenin aydınlatılması için yapılan elektrik direği alım ihalelerinde "usulsüzlük" yapıldığı iddiaları üzerine harekete geçildi. Ekipler, ihale süreçlerinde yaşanan bazı şaibeli durumları incelemeye aldı.

Kimler gözaltına alındı?

Yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, İZBETON çatısı altında daha önce görev yapmış isimler hakkında işlem başlatıldı. Operasyonla birlikte;

Eski İZBETON Genel Müdür Yardımcıları A.B. ve H.Y., şirketin İnşaat Müdürü S.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki ifade alma işlemleri hala devam ediyor.