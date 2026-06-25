AK Parti Genel Merkezi'nde bugün, 180. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti. Toplantıya katılan isimler arasında AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yer aldı. Saygılı, toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

"Liderimizin çizdiği istikamet doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "180. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezimizde gerçekleştirdik.

Liderimizin çizdiği istikamet doğrultusunda, aziz milletimize hizmet yolunda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Toplantımızın birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, milletimize hizmet yolundaki çalışmalarımıza güç katmasını temenni ediyor; ülkemiz, milletimiz ve teşkilatlarımız adına hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.