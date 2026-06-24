İzmir'in köklü temsilcilerinden Göztepe Spor Kulübü, Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketlerinden biri olan İLK İnşaat ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Yapılan iş birliği çerçevesinde İLK İnşaat logosu, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı kulübün formalarının sırt bölümünde kendine yer bulacak.

Güçlerini birleştirdiler!

Göztepe Spor Kulübü, kurumsal iş birliklerine bir yenisini daha eklemiş oldu. Kulüp ile uluslararası projelerde boy gösteren İLK İnşaat arasında sponsorluk anlaşmasına imza atıldı. Anlaşmanın tanıtımı, Konak'ta bulunan Gürsel Aksel Stadyumu Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen lansmanla kamuoyuna tanıtıldı.

Lansmana Göztepe CEO’su Kerem Ertan ile İLK İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Yeşiltepe katılım gösterdi.

“Değerli bir ortaklık kurduk”

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Göztepe CEO’su Kerem Ertan, kulübün büyüme hedefleri çerçevesinde güçlü markalarla iş birliği yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

Ertan, İLK İnşaat’ın uluslararası deneyimi ve güçlü kurumsal yapısıyla göze çarpan bir şirket olduğunu belirterek, bu ortaklığın her iki taraf açısından da önemli kazanımlar sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

“İzmir’e değer katacak bir hikaye yazacağız”

İLK İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Yeşiltepe ise Göztepe’nin sadece bir spor kulübü değil, bunun yanı sıra İzmir’in en önemli simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Sarı-kırmızılı kulübün köklü tarihinin altını çizen Yeşiltepe, ortak aidiyet duygusuyla start verilen bu iş birliğinin uzun vadeli ve başarılı sonuçlar doğuracağına inandıklarını ifade etti.

