Osman Günden / Son Mühür - Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle İzmir’de farkındalık yaratan anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Konak Kent Konseyi, Konak Belediyesi, İzmir Müzisyenler Derneği ve Konak Mülteci Derneği ortaklığında Aziz Vukolos Kilisesi’nde gerçekleştirilen programa katılım yoğun oldu. “Kuşlar Gibi Özgür, İnsanlar Gibi Kardeşçe” temasıyla düzenlenen etkinlikte; savaş, yoksulluk, afetler ve insan hakları ihlalleri nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kalan milyonlarca insanın yaşadığı dram ve zorluklar masaya yatırıldı. Mültecilerin deneyimlerinin aktarıldığı programda, toplumsal dayanışmanın ve birlikte yaşam kültürünün geliştirilmesine yönelik güçlü mesajlar verildi.

"İnsan onuruna yakışır bir yaşam herkesin hakkıdır"

Etkinlikte söz alan Konak Kent Konseyi ve Ege Kent Konseyleri Birliği Başkanı Hamit Mumcu, göç olgusunun küresel ve toplumsal bir mesele olduğuna dikkat çekti. Barış ve dayanışma vurgusu yapan Mumcu, "Dünya üzerinde milyonlarca insan savaşlar, çatışmalar ve çeşitli nedenlerle yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalıyor. İnsan onuruna yakışır bir yaşam hakkı herkes için temel bir haktır. Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle barışın, dayanışmanın ve birlikte yaşam kültürünün önemini bir kez daha vurguluyoruz. Farklılıklarımızla bir arada yaşayabildiğimiz, kimsenin yurdundan ayrılmak zorunda kalmadığı bir dünya özlemini paylaşıyoruz" dedi.

Sanatın diliyle toplumsal dayanışma mesajı

Konak Kent Konseyi, insan haklarını, barışı, eşitliği ve birlikte yaşam kültürünü her alanda savunmaya devam edeceğini bildirirken; etkinlik sunulan kültürel programla da göz doldurdu. İzmir Müzisyenler Derneği’nin gerçekleştirdiği müzik dinletileri ve sahne alan Mülteci Çocuklar Korosu, davetlilere duygusal anlar yaşattı. Çeşitli sanatsal aktivitelerle zenginleşen programda katılımcılar, mültecilik konusunda farkındalık oluşturulmasının yanı sıra toplumsal entegrasyon ve dayanışma bağlarının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.