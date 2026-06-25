Son Mühür / Osman Günden - Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine geri dönerken; Özgür Özel ise görevden alınmıştı. Göreve gelen Kılıçdaroğlu ve yönetimi partide ihraç mekanizmasını hayata geçirirken; bazı değişiklikler de yapılmıştı. Buna göre; CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve yönetimi görevden alınırken yerine Çiğli Belediyesi’nin önceki başkanı Utku Gümrükçü atanmıştı. İzmir’de yaşanan değişim büyük tartışmaların fitilini ateşlerken; Gümrükçü’nün il başkanlık binası ve görevini devralmasıyla Güç ve ekibi alternatif il başkanlığını devreye sokmuştu.

Hem Güç’ün yeni ofisini ziyaret etmek hem de bir dizi programa katılmak üzere İzmir’e gelecek olan Özgür Özel’in programı belli oldu.

Programa göre; Özgür Özel, 29 Haziran pazartesi günü İzmir’e gelecek. Özel’in İzmir’deki ilk durağı Bayındır olacak. Bayındır’da sabah saat 09.30 ila 10.30’da BAYÇİKOOP Çiçek ve Kadın Kooperatifi bünyesinde düzenlenecek kahvaltı programına katılacak Özel daha sonra ise Ödemiş’e geçecek. Özel, saat 11.00 ve 12.30 saatleri arasında halka seslenecek.

Kiraz, Beydağ ve Tire’de devam edecek

Ödemiş’in ardından saat 13.00 ila 14.00 arası Kiraz’da esnaf ziyareti gerçekleştirmesi planlanan Özel sonrasında 14.30 ila 15.30’da Beydağ ilçesinde köy kahvesi ziyareti yapacak.

Özel’in Küçük Menderes’teki son durağı ise Tire olacak. Özel, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu’nu makamında ziyaret edecek.

Akşam üstü merkeze gelecek!

Özgür Özel, akşam saatlerinde kent merkezine doğru hareket edecek. Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda saat 18.00 ila 18.30’da partililer tarafından karşılanması planlanan Özel, Gündoğdu Meydanı’ndan başlayarak Çağatay Güç tarafından yeni tutulan ofise doğru kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Özel’in saat 20.00’de İzmir’den ayrılması planlanıyor.