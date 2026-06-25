Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçen 30 maddelik yeni kanun teklifi, yargı süreçlerini hızlandırırken ceza kanununda da önemli değişiklikler öngörüyor. Son dönemde internet aramalarında öne çıkan IBAN dolandırıcılığı cezası ve hesap sahiplerinin hukuki durumu, kabul edilen yeni önergeyle netleşti. Kartını, şifresini veya IBAN bilgisini haksız kazanç karşılığında başkasına veren kişilerin alacağı cezaya yönelik yasal çerçeve yeniden çizildi.

IBAN DOLANDIRICILIĞI CEZA İNDİRİMİ VAR MI, ŞARTLARI NELER?

Türk Ceza Kanunu'nun nitelikli dolandırıcılık suçunu düzenleyen 158'inci maddesine yeni bir fıkra ekleniyor. Mevcut yasada bu suç için 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası uygulanıyor. Komisyonda kabul edilen önergeye göre, suça katılımı yalnızca banka hesabını, IBAN numarasını veya kredi kartını menfaat karşılığı başkasına kullandırmakla sınırlı olan kişilerin cezası yarı oranında indirilecek.

Örneğin, mahkemenin nitelikli dolandırıcılık kapsamında 6 yıl ceza verdiği bir hesap sahibinin cezası bu düzenlemeyle 3 yıla kadar düşecek. Ancak dolandırıcılığı planlayan veya eylemi doğrudan yapan failler bu indirimden yararlanamayacak. Hesabını kandırılarak veya bilmeden kullandıran ve suçtan haberi olmadığını kanıtlayan kişilerin durumu ise ceza sorumluluğu kapsamında ayrıca değerlendirilecek. Öte yandan suçunu itiraf eden ve mağdurun zararını karşılayan kişilere de indirim uygulanması bekleniyor.

12. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER, NELERİ KAPSIYOR?

Kabul edilen 30 maddelik teklif, yargılamaların süresini kısaltacak pek çok düzenlemeyi barındırıyor. Yeni pakete göre hukuk davalarında iki duruşma arasındaki süre 3 ayı geçemeyecek. Avukatlar, ön inceleme duruşmalarına sesli ve görüntülü bilişim sistemiyle uzaktan katılabilecek. Noter evraklarının elektronik ortamda gönderilmesi sağlanarak yazışma süreci kısaltılacak.

İdari yargıda da süreç hızlanıyor. 2026 yılı için konusu 486 bin lirayı aşmayan iptal ve tam yargı davalarına heyet yerine tek hakim bakacak. Bölge idare mahkemelerinin ilk derece kararını iptal ederek verdiği yeni kararlara karşı da itiraz yolu açılacak. Ayrıca, yasal faiz oranları belirlenirken Merkez Bankası verileri esas alınacak ve böylece enflasyon kaynaklı değer kayıplarının önüne geçilecek.