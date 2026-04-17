Son Mühür /Atakan Başpehlivan- AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çiğli Atık Arıtma Tesisi'nde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği iş kazasıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, kendisine yönelik ithamlarda bulunan Cemil Tugay'ı eleştirdi.

Ceyda Bölünmez Çankırı: Benim o aileyi ziyaret etmemin neresi yanlış?

Hayatını kaybeden işçinin ailesini ziyaret ettiği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından eleştirildiğini belirten AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, insanların acılarına ortak olduğunun altını çizerek, "Ben bugüne kadar yapmış olduğun ziyaretlerin hiç birisini siyasi şova çevirmedim. Ben oraya o aileyi ziyarete gittiğimde Rahmetli olduktan 1 hafta sonrasına geliyordu. Cemil Tugay neredeydi? Ölenlerin hep taşeron firma bizim herhangi bir suçumuz yok diyorlar. Bugün hala o aile ziyaret edilmemiş. Benim o aileyi ziyaret etmemin neresi yanlış? Ben acıların acısını da paylaşıyorum, mutluluğuna da ortak oluyorum. Bugün yapılan bir sürü yanlış var."diye konuştu.

"Acılı aileye figüran diyorlar"

Ayrıca, hayatının kaybeden işçinin ailesine figüran dendiğini kaydeden ve ailenin yalnız bırakıldığı aktaran Çankırı, "Bizler bunları dile getirdiğimizde siyasi şov mu yapıyoruz? Biz kamerayla gezmiyoruz, ben o gün o videoyu da yayınlamadım, ben o videoyu Cemil Tugay'ın mecliste yalan ifadelerine karşılık yayınladım. Sizin işçiye vermiş olduğunuz kıymet bu mudur? Onlar o gün Meslek Fabrikası’nın önünü festival alanına çevirmişlerdi. O yüzden ben bu ithamların hiç birini kabul etmiyorum, biz burada vatandaşa hizmet için siyaset yapıyoruz. Sizler cenazede yoktunuz peki vicdanınız neredeydi? Siz bu aileye figuran diyorsunuz bu ailenin anlattıklarını dinlediniz mi? Bunların hepsi tek tek gün yüzüne çıkacak. O gün orada makine parkında bunu organize edecek bir mekanizma yoksa insan hayatı çok ucuzlamış demektir. Aileye figüran diyorlar böyle bir ithamda bulunulması çok acıdır. O gün orada yanlarında kimse yoktu." şeklinde konuştu.

"Ben bu saygısız siyasetin İzmir'de son bulması gerektiğini düşünüyorum"

Son olarak, İzmir'de Başkan Tugay tarafından saygısız bir siyaset yapıldığını ve bunun son bulması gerektiğini söyleyen AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı "Bizim amacımız hep beraber o arkadaşlarımızın hakkını hukukunu korumaktır. Ben bu saygısız siyasetin İzmir'de son bulması gerektiğini düşünüyorum, Cemil Tugay bu konuyu gerçekten çok uzattı, her geçen gün çok büyük hatalar yapıyor ve bu hatalar büyük sonuçlara neden oluyor. İki yılda ne yaptınız? Yapılan iyiliklerin onlar tarafından engellenmeye çalıştığı çok ortadadır. İzmir bizim gözbebeğimiz. Bu kente bunları yapmaya hakları yok. Meslek Fabrikası olayında onlardan kaynaklı ciddi bir iletişim hatası var. Bu otopark sürecinde de oldu bugün Kemeraltı esnafı kepenk kapatıyor bu insanların geleceğiyle uğraşılıyor. Ben İzmir halkının bu konuların farkında olduğunu biliyorum. Bu oyun böyle sürmez, bu tiyatroları bırakıp işlerinin başına geçsinler."