Yeni sezonda 3. Lig'de mücadele edecek olan ve 1 milyar TL'ye ulaşan borç yükü nedeniyle 11 Mayıs'taki kongrede başkan adayı çıkaramayan Altay, Türk futbolunun önemli isimlerinden Ahmet Nur Çebi’nin kulübe talip olmasıyla derin bir nefes aldı. Kulübün devri konusunda daha önce üç kez bir araya gelen Altay Başkanı Sinan Kanlı ve iş insanı Ahmet Nur Çebi, son olarak İzmir futbolunun ve siyah-beyazlı camianın en önemli isimlerinden eski Futbol Federasyonu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’i ziyaret etti.

Yol haritasının çizildiği bu olumlu görüşmenin ardından, ilk etapta FIFA dosyalarının çözülmesi, mevcut kadronun alacaklarının ödenmesi ve ilerleyen süreçte transfer yasağının kaldırılarak yeniden üst liglere tırmanılması hedefleniyor. Anlaşma kapsamında Çebi’nin kulübe ilk aşamada dışarıdan destek vereceği, Süper Lig hedefine ulaşıldığında ise devir işlemlerinin tamamlanarak futbol şubesinin patronu olacağı öğrenildi.

"Büyük Altay yeniden ayağa kalkıyor..."

Yaşanan bu tarihi gelişmelerin ardından siyah-beyazlı camiada büyük bir sevinç dalgası yaşanırken, Altay Yönetim Kurulu Üyesi Recep Sarı kulübün pes etmeyen yapısına dikkat çekti.

Kulübün düze çıkamayacağını iddia edenlere yanıt veren Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Ama bu büyük arma hiçbir zaman pes etmedi. Bu kulüp için mücadele edenlere, fedakarlık gösterenlere ve en zor günlerde bile inancını kaybetmeyen büyük Altay taraftarına sonsuz teşekkürler. Bugün yeniden umutla geleceğe bakıyoruz. Çünkü Altay, küllerinden doğmayı her zaman başarmıştır. İyi günde değil, en zor günde yanında olanlarla birlikte. Büyük Altay yeniden ayağa kalkıyor. Ayağa kalkamaz dediler. Yanıldılar. Çünkü bu Altay"