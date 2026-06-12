Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir 5.Noterliği’nde Baş Katip olarak görev yapan Savaş Kaynar, adının kullanarak özellikle araç alım konusunda insanların kandırıldığını duyurdu. Söz konusu dolandırıcılık işlemi ile ilgili savcılığa başvurduklarını belirten Kaynar, konuyla ilgili vatandaşı uyardı ve Son Mühür’e önemli açıklamalarda bulundu.

Savaş Kaynar: Adımı ve unvanımı kullanarak insanları dolandırıyorlar

Kendisinin adının ve İzmir Büyükşehir Belediyesi personelinin adının kullanıldığı bir dolandırıcılık ağını Son Mühür’e deşifre eden Savaş Kaynar, ‘güvenli ödeme’ adı altında sarı sitelerdeki ilan sahibi birçok insandan 100’er bin lira toplandığını açıklayarak, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sayfasına göre paylaşılan fotoğraflardan iki tane zabıta arkadaşın fotoğrafını çalıyorlar bunlar masum insanlar, bu fotoğrafları profil resmi yapıyorlar

Sonra araç satışlarının gerçekleştirildiği sarı ilan sitelerindeki araç sahiplerini arayıp, ilandaki aracı beğendiklerini alacaklarını ancak zabıta olduklarını istedikleri zaman izin alamadıklarını ancak İzmir 5. Noterliğin Baş Katibi Savaş Kaynar arkadaşımız o size yardımcı olacak diyorlar. Benim adımı kullanma sebepleri ise arama motorunda İzmir 5. Noterliğinin en üstlerde çıkması diye düşünüyorum birde yapmış olduğumuz iş gereği adım ve unvanım ulaşılabilir noktada.

Sonra başka bir telefondan araç sahiplerine benim adıma telefon açıyorlar ve ‘güvenli ödeme’ adına 70-100 bin lira arası karşı taraftan para talep ediyorlar, insanlarda güvenli ödemeyi tam olarak kafalarında oturtamadıkları için dolandırıcıların istediklerini yapıyorlar ve paralarını gönderiyorlar. Ondan sonra bu telefonlara ulaşamıyorlar.” dedi.

“Notere gelmeden satış işlemi olmaz suç duyurusunda bulunduk”

Öte yandan, parası alınarak mağdur edilen insanların bağlı olduğu noter üzerinden kendisine ulaştığını ve bu sayede söz konusu dolandırıcılık ağını fark ettiğini anlatan Kaynar, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:

“Bu olaylardan sonra insanlar 5. Noterliği arayıp benden bu paraları talep etmeye başladılar ben bu konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum konu yargıya intikal etti. Burada önemli olan şu: güvenli ödeme denilen şey böyle bir şey değildir, notere gelmeden satış işlemi olmaz vatandaşların bunlara inanmaması gerekiyor.”

“4-5 milyona yakın paranın dolandırıcılar tarafından gasp edildiğini düşünüyorum”

Son olarak, bu tarz dolandırıcılık işlemleri ile ilgili Son Mühür aracılığıyla vatandaşlara uyarıda bulunan Savaş Kaynar, alım-satım ya da vekalet gibi işlemlerin uzaktan yapılmayacağını ve mutlaka notere gelinmesi gerektiğini hatırlatarak, “Araç alım ya da vekalet gibi konularda taraflar noterliğe gelmeden yapılacak bir şey değildir.

İnsanları uyarıyorum, notere gelmeden hiçbir işlem yapılamaz. Bu sürecin iki haftadır yaşandığını düşünüyoruz, bu hafta mağdurlar beni aradılar ben onları uyardım ancak tahminim 4-5 milyonluk bir paranın dolandırıcılar tarafından bu şekilde gasp edildiğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu ve sözlerini noktaladı.