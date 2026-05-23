Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve kentin simge noktalarından Balçova Teleferik Tesisleri, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte çalışma saatlerini yeniden düzenledi. Ziyaretçilerine hem İzmir Körfezi hem de Balçova Barajı’nın etkileyici manzarasını sunan tesiste, daha önce 19.00 olarak uygulanan kapanış saati 20.00’ye uzatıldı. Bu sayede konuklar, kentin büyüleyici gün batımı manzarasını gökyüzünden izleme şansı yakalayacak. Haftalık rutin bakım çalışmaları nedeniyle pazartesi günleri kapalı olan merkez, diğer günler kapılarını 12.30’da açacak ve gişe kapanışının ardından son iniş yolculukları saat 20.00’de tamamlanacak. Tesis, yaklaşan Kurban Bayramı tatili boyunca da haftalık bakım günü olan 25 Mayıs Pazartesi haricinde kesintisiz olarak hizmet vermeyi sürdürecek.

Kabinler 8 yolcuya kadar alıyor

Kentin en köklü turistik yatırımlarından biri olan ve ilk kez 1974 yılında kapılarını açan Balçova Teleferik Tesisleri, 2015 yılında Avrupa Birliği standartlarına uygun şekilde tamamen modernize edildi. Toplamda 810 metrelik bir hat üzerinde kurulu olan sistem, saatte bin 200 yolcuyu gökyüzüyle buluşturma kapasitesine sahip. Her biri 8 kişi ağırlayabilen 20 kabinle gerçekleştirilen seyir keyfi, yaklaşık 3 dakika sürüyor. Yolculuğun bitiş noktasında konukları karşılayan seyir terasları, İzmir’i kuş bakışı izleme imkanı sunarken, alandaki dürbünler sayesinde manzarayı baştan başa daha derinlemesine inceleme olanağı tanıyor. Hem yerel halkın hem de yerli ve yabancı gezginlerin uğrak noktası olan merkez, her ay binlerce doğa ve manzara tutkununu ağırlıyor.