İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan temizlik personeli, mesai sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası çalışma arkadaşlarının hızlı müdahalesiyle yeniden yaşama döndürüldü.

Acil serviste çalışan 43 yaşındaki Mehmet Bedel, 12 Temmuz Pazar günü görevi başındayken mide ağrısı şikayetiyle aynı servisteki acil tıp uzmanları Dr. Ferdi Akbulut ve Dr. Hamza Çıldır’a başvurdu.

Doktorların değerlendirmesi üzerine kardiyoloji bölümüne sevk edilen Bedel, ekokardiyografi (eko) çekimi yapıldığı sırada fenalaşarak bilincini kaybetti.

Kalbi ikinci kez durdu

Kalbi duran Bedel’e, odada bulunan kardiyoloji ve acil servis ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaklaşık 15 dakika boyunca kalp masajı ve elektroşok uygulanan Bedel’in kalbi tekrar çalıştırıldı.

Hızla anjiyo ünitesine alınan Bedel’in yapılan tetkiklerinde, kalbinin ön duvarını besleyen ana damarın tamamen tıkalı olduğu tespit edildi. Operasyon sırasında kalbi ikinci kez duran hastaya, doktorlar tekrar kalp masajı yaptı.

Kalbin tekrar çalışmasının ardından tıkalı damar stent takılarak açıldı. Yoğun bakım servisinde 10 saat boyunca entübe olarak tedavi gören Bedel, sağlık durumunun iyileşmesi üzerine kardiyoloji servisine alındı.

"Kendimi şanslı hissediyorum"

Sağlığına kavuşan Mehmet Bedel, yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadığını belirterek, "Beni hiç yalnız bırakmadılar.

Müdahale ederken doktorlarımın ağladığını, yalvardığını, 'Mehmet döneceksin, seni çok seviyoruz.' dediklerini hatırlıyorum. Hepsini çok seviyorum.

Bundan sonra hayatı daha çok seveceğim, fazla bir şeyi kafaya takmayacağım. Bir 10-15 dakika sonra hastalansaymışım, şu an aranızda değildim. Kendimi şanslı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Bedel, tedavisinin bitmesinin ardından acil servisteki görevine en kısa sürede geri dönmek istediğini belirtti.

"15 dakika kalbi durdu"

Hastaya ilk müdahalede bulunan ekipten Acil Tıp Uzmanı Dr. Hamza Çıldır, ekokardiyografi odasından gelen acil çağrı üzerine tüm ekiple beraber harekete geçtiklerini belirtti. Dr. Çıldır, müdahale sürecine dair,

"Mehmet ağabeyin kalbinin durduğunu fark ettik. Bizden önce müdahaleye başlamışlardı. Biz de yardım ettik. 15 dakika civarında kalp masajı yaptık.

Aralıklarla elektro şok da verdik. 12 dakika içinde kalbinin döndüğünü gördük. Entübe edip anjiyoya aldık. Masada yine 3 dakika kalbi durdu yine biz kalp masajı yaptık.

15 dakika kalp durması var. Şükür ki vücudunda bir hasar kalmadı. Hızlı müdahale ettik. Vücudu oksijensiz kalmadı." dedi.

"Mehmet'in hastane içinde kalbinin durması bir şans"

Bedel ile yaklaşık 3,5 yıldır aynı serviste görev alan Acil Tıp Uzmanı Dr. Ferdi Akbulut ise müdahale süresi uzadıkça kaygılarının arttığını söyleyerek,

"Sanırım dönmeyecek dedim ama yine de müdahalemizi sürdürdük. En sonunda nabız sağlandı. Anjiyoya aldık, tekrar kalbi durdu. Tekrar kalbini çalıştırdık.

O anlarda duygulandım. 3,5 yıldır beraber çalışıyoruz. Bana daha önce 'Hocam bana bir şey olursa sen bak.' demişti. Allah'ın hikmeti. O gün de ben nöbetçiydim.

Ben şu an çok mutluyum. Mehmet'i sağlıklı bir şekilde görmek mutlu ediyor. Hastane içi arrestlerde (kalp durmalarında) müdahale şansımız yüksek.

Hastane dışında olduğu zaman bu süreç uzayabiliyor. Beyin 3 dakika sonra oksijensiz kalınca etkileniyor. Mehmet'in hastane içinde kalbinin durması bir şans.

30 dakika sonra mesaisi bitip eve gidecekti. Evde böyle bir şey olsa Mehmet aramızda olmayabilirdi." diye konuştu.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ömer Özkan Duman, hastanın kalbi çalıştırılmasının hemen ardından operasyona başladıklarını ve 15 dakikalık bir işlemle ana damarı açtıklarını söyledi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Kamil Yamak da personellerinin sağlığına kavuşması için tüm sağlık çalışanlarının büyük bir çaba sarf ettiğini, Bedel’i tekrar sağlıklı bir şekilde görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.