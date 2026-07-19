SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir'in Buca ilçesi Yıldızlar Mahallesi Körmenli mevkiinde dün saat 12.00 sıralarında ormanlık alandan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yangın söndürme işçisi ile havadan müdahale için helikopterler sevk edildi.

Rüzgarın Etkisiyle Ziraat Alanına Sıçradı

Rüzgarın da etkisiyle ziraat alanına sıçrayan yangına ekipler hem karadan hem de havadan yoğun bir şekilde müdahalede bulundu. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler daha da büyümeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yapılan ilk incelemelerde ve hasar tespit çalışmalarında, yangında 6 dönüm ormanlık alan ile 3 dönüm ziraat arazisi olmak üzere toplam 9 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yangının Nedeni Balyoz Kıvılcımı Çıktı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma ve orman koordinasyon ekiplerince yürütülen incelemelerde çarpıcı bir detaya ulaşıldı. Alevlerin, orman sınırında yer alan bir hobi bahçesinden başladığı tespit edildi. Bahçe sahibi Ö.B.'nin arazisinde temizlik ve düzenleme çalışması yaptığı sırada kullandığı balyozun taşa çarpması sonucu çıkan kıvılcımların, aşırı sıcaklar nedeniyle kuruyan otları tutuşturduğu ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçradığı belirlendi.

Serbest Bırakıldı

'Orman yangınına sebebiyet vermek' suçundan jandarma ekipleri tarafından şüpheli Ö.B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Ö.B., Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandı. Soruşturmayı yürüten savcı, şüphelinin savunmasını aldıktan sonra mevcut delil durumu ve suçun niteliğini göz önünde bulundurarak şüpheli Ö.B.'yi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik karşısına çıkan şüpheli Ö.B., yangını kasıtlı çıkarmadığını, balyozdan çıkan kıvılcım yüzünden meydana geldiğini söyledi. Mahkeme, şüpheli Ö.B.'yi adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bıraktı. Savcı, Sulh Ceza Mahkemesi2nin verdiği karara itiraz etti.