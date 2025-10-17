Uluslararası bir öğrenci hareketliliği programı olan ERASMUS’un küresel çapta kutlandığı günler kapsamında, İzmir'in Bornova ilçesi, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Bornova Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen hem Türk hem de farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler, işaret dili atölyesinde hem yeni bir iletişim metodu edindiler hem de engelli bireylerle empati kurmanın ve iletişim kurmanın yollarını keşfettiler. 13-18 Ekim tarihlerini kapsayan ERASMUS Günleri'nde düzenlenen bu faaliyet, gençlerin farkındalığını artırma ve projelerin görünürlüğünü yükseltme hedefine hizmet etti.

Sözsüz iletişimle dostluk köprüsü kuruldu

Bornova Gençlik Merkezi Proje Koordinatörü Elif Yeltekin, etkinliğin temel amacının Türk ve yabancı gençlerin ortak bir platformda işaret dili öğrenmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Bu atölye ile gençlerin dil engeli olmaksızın iletişim kurma becerilerini geliştirmeleri, empati duygularını pekiştirmeleri ve engelli bireylerle iletişimde daha bilinçli bir hale gelmeleri hedeflendi. Yeltekin, "Türk ve yabancı öğrencilerimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi aralarında işaret diliyle sohbet etmeyi denediler. Bu deneyimin farkındalığı oldukça yükselteceğini düşünüyoruz. Etkinlik, hem engelli bireylerle iletişim kurmayı öğretiyor hem de ortak bir dilin dostluğunu pekiştiriyor," şeklinde konuştu.

Ön yargıları kırmak için uluslararası iş birliği

Proje Koordinatörü Yeltekin, toplumda engelli bireylerle iletişim kurma konusunda sıkça rastlanan "Ben yapamam, konuşamam" gibi ön yargılara dikkat çekerek, işaret dilinin sanıldığı kadar zor olmadığını vurguladı. Yeltekin, birkaç temel hareketi öğrenmenin bile engelli bireylere büyük katkı sağlayacağını gençlere fark ettirmek istediklerini dile getirdi. Bu eğitimi uluslararası gençlerle birlikte yapmanın heyecanı ve ilgiyi artırdığını belirten Yeltekin, bunun aynı zamanda ön yargıları daha kolay kırmalarına yardımcı olduğunu ifade etti. Yeltekin, "Özellikle kültürel etkileşimde, farklı diller konuşmasına rağmen ortak bir zeminde buluşamayan öğrenciler işaret dilini öğreniyor.

Katılımcılardan memnuniyet ve geleceğe yönelik sözler

Zambiya'dan gelerek Ziraat Mühendisliği eğitimi alan 24 yaşındaki Mwinga Michael Milimo, işaret dilinin engelli bireylere yardım etme ve toplumsal farkındalığı artırma açısından kritik bir öneme sahip olduğunu düşündüğünü belirtti. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milimo, "Türkiye çok canlı bir kültüre sahip ve burayı çok seviyorum. Burada hem Türklerle dostluklar kurmak hem de dünya çapında geçerli bir iletişim dilinde buluşmak beni çok mutlu etti. Öğrendiğim temel işaret dili bilgilerini engelli bireylerle iletişim kurmak için kesinlikle kullanacağım," dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mütercim Tercümanlık öğrencisi Zeynep Sude Sarıyavru (22) ise bu deneyimin kendisi için çok heyecanlı olduğunu ifade etti. Daha önce metro gibi yerlerde karşılaştığı işitme engelli bireylere nasıl yardım edeceğini bilemediğini, ancak artık temel düzeyde iletişim kurabileceğini söyleyen Sarıyavru, "Türkçe öğrenmektense işaret dili öğrenmek uluslararası arkadaşlar için daha kolay oldu ve bu sayede ortak bir dilde buluşarak daha basit bir iletişim kurduk. İleride daha iyi arkadaşlıklar kuracağımıza inanıyorum," diyerek etkinliğin dostluk üzerindeki pozitif etkisini vurguladı.