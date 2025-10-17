Son Mühür/ Beste Temel - CHP İzmir İl Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Murat Aydın, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek basın özgürlüğü, hukuk ve demokrasi ilişkisine dair değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette, gazetecilik mesleğinin karşılaştığı hukuki zorluklar ve ifade özgürlüğünün önemi ele alındı.

CHP İzmir İl Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Murat Aydın, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ni (İGC) ziyaret etti. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen’in ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, basın özgürlüğü, gazetecilik mesleğinin karşı karşıya kaldığı hukuki baskılar ve demokratik toplumlarda medyanın önemi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

“Basın özgürlüğü toplumun haber alma hakkıdır”

Ziyarette konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, demokrasinin temelinin özgür basın olduğunu belirtti. Gappi, “Gazetecilik bugün her zamankinden daha fazla baskı altında. Hakikati yazan, sorgulayan ve eleştiren gazeteciler hedef haline geliyor. Basın özgürlüğü sadece gazetecilerin değil, toplumun haber alma hakkının da güvencesidir. Hukukun üstünlüğü, ancak özgür basınla anlam kazanır” ifadelerini kullandı.

“Hukukun görevi susturmak değil, korumaktır”

Basının karşılaştığı hukuki süreçlere dikkat çeken CHP İzmir İl Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Murat Aydın, gazetecilerin kamu yararına hizmet ettiğini vurguladı. Aydın, “Gazetecilerin korkusuzca haber yapabilmeleri gerekir. Cezai soruşturma tehdidi olmadan, baskısız bir şekilde çalışabilmeleri demokrasinin olmazsa olmazıdır. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak üstlendiğiniz görev, toplumun bilgiye erişim hakkını savunmak açısından çok değerlidir. Hukukun görevi susturmak değil, düşünceyi ve ifadeyi korumaktır. Basın özgürlüğü olmadan hukuk devletinden bahsetmek mümkün değildir” dedi.