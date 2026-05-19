Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, genç yeteneklere kapılarını açarak bu yıl tekrar kültürel etkinliğe imza atıyor.

25-27 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan 10. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, liseli gençleri bir araya toplayacak özel bir yarışmaya ev sahipliği yapacak.

"Edebiyat İyileştirir" adıyla yola çıkan Şiir, Öykü ve Deneme Yarışması için geri sayım başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği bu anlamlı etkinlik için başvurular 22 Mayıs’ta açılıyor.

Genç Kalemler Edebiyatın Şifalı Gücünü Anlatacak

Türkiye genelindeki tüm lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile 9, 10, 11 ve 12. sınıfta okuyan gençlerin katılımına açık olan yarışma, gençlerin yaratıcı yönlerini göstermeyi planlıyor.

Katılımcılar, edebiyatın iyileştirici gücünü ve ruhumuza dokunuşunu kendi açılarından yorumlayacaklar. Genç yazarlar bu ana temayı şiir, öykü ya da deneme türlerinden birini seçerek kaleme alabilecekler.

Alanında Uzman İsimlerden Oluşan Güçlü Jüri

Gençlerin heyecanla kaleme alacağı bu eserleri, Türkiye edebiyatının bilinen ve sevilen isimlerinden oluşan güçlü bir seçici kurul değerlendirecek.

Şiir kategorisinde Zeynep Uzunbay, Mavisel Yener ve Yusuf Alper; öykü kategorisinde Ferda İzbudak, Hüseyin Peker ve Polat Özlüoğlu; deneme kategorisinde ise Altay Ömer Erdoğan, Hülya Soyşekerci ve Ünal Ersözlü jüri koltuğunda oturarak en başarılı eserleri değerlendirecek.

Başarılar Büyük Ödüllerle Taçlanacak

Yarışmada dereceye giren genç yetenekleri, motivasyonlarını artıracak ödüller bekliyor. Her üç kategoride de farklı farklı verilecek ödüllere göre, birincilik elde eden eser sahibi 30 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

Yarışmanın ikincisine 20 bin TL, üçüncüsüne ise 15 bin TL verilecek. Ayrıca jürinin dikkatini çeken ve özel ödüle layık görülen öğrencilere de 10 bin TL takdim edilecek.

Son başvuru tarihi 31 Temmuz

Yarışmaya katılmak isteyen lise öğrencilerinin çalışmalarını tamamlayıp göndermeleri için son tarih 31 Temmuz’a kadar devam ediyor.

Bu tarihten sonra başlayacak olan jüri değerlendirme süreci tamamlanacak ve merakla beklenen sonuçlar 30 Ağustos’ta kamuoyuna duyurulacak.

Yarışmanın kazananları, ödüllerine ise Eylül ayındaki festival kapsamında yapılan özel bir törenle kavuşacak.

Yarışmanın katılım şartları ve diğer tüm idari detaylarına ulaşmak isteyenler "izmirart" internet sitesini ziyaret edebilirler.