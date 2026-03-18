Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’de görev yapan basın mensuplarının uzun süredir gündeminde yer alan İZELMAN otopark sorunu, Ramazan Bayramı öncesinde yapılan kritik bir ziyaretle yeniden gündeme taşındı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), hem meslektaşların yaşadığı otopark sorununu iletmek hem de kent gündemine dair değerlendirmelerde bulunmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı ziyaret etti.

Geniş katılımlı heyet dikkat çekti

Gerçekleştirilen ziyarete; İGC Başkanı Dilek Gappi ve Genel Sekreter Reşat Yörük’ün yanı sıra cemiyet üyeleri Levent Bimen, Osman Gençer, Deniz Sipahi, İsmail Kazım Erkmen ve Ertan Gürcaner katıldı. Toplantıda ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Elif Demirci İşleğen de yer aldı.

Kent gündemi ve basın sorunları ele alındı

Ziyarette yalnızca otopark sorunu değil, İzmir basınının mevcut durumu ve kent gündemine ilişkin çeşitli başlıklar da kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Taraflar arasında karşılıklı görüş alışverişi yapılırken, yerel basının çalışma koşulları ve ihtiyaçları da gündeme geldi.

“Sorun Nisan meclisinde çözülecek”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, gazetecilerin İZELMAN otoparklarına erişimi konusunda yaşanan sıkıntıya çözüm için somut bir takvim verdi.

Tugay, söz konusu meselenin Nisan ayı Belediye Meclisi toplantısında ele alınarak çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Gazetecilerden olumlu mesaj

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, özellikle bayram öncesinde böyle bir adım atılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Gappi, İzmirli gazeteciler için büyük önem taşıyan İZELMAN otoparkı sorununa yönelik çözüm iradesinin ortaya konulmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Bayram öncesi beklenti yükseldi

Gerçekleştirilen görüşme, hem gazeteciler hem de yerel basın açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, gözler Nisan ayında yapılacak meclis toplantısına çevrildi.