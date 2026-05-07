Son Mühür- İzmir’de sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Emniyet güçlerinin uzun süredir takip ettiği FETÖ üyelerine yönelik gerçekleşen operasyonun detayları belli oldu.

FETÖ/PDY’ye operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın emriyle harekete geçen Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, FETÖ/PDY’ye dair önemli bir operasyona imza attı.

Şehrin ayrı noktalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, örgütün ortaya çıkarılmamış bağlantıları ve saklanma ağları hedef alındı.

"Emniyet İmamı"

Yakalanan şahıslardan birinin örgüt yapılanmasında "Emniyet İmamı" olarak adlandırılan önemli bir görevde bulunduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerin ise örgütün kendi arasındaki iletişimini gerçekleştiren ByLock programını kullandıkları, yapılan teknik incelemelerle kesinleşti.

Hücre evlerinde saklanıyorlardı

Ekiplerin yaptığı çalışmalar, şüphelilerin örgüt yapılanmasında "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerinde gizlendiklerini ortaya çıkardı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir firari olarak aranan bu kişilerin, izlerini kaybettirmek için bu güvenli yerleri kullandıkları tespit edildi.

9 şüpheli yakalandı

7 Mayıs 2026 tarihinde düğmeye basılan operasyon dahilinde toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Yapılan eş zamanlı baskınlar neticesinde 9 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Adresinde bulunamayan 1 kişinin yakalanması için ise emniyet ekiplerinin çalışmaları kapsamlı olarak devam ediyor.