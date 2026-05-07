Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslarası İzmir Politikaları Çalıştayı’nın açılışı, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi.

Program kapsamında gerçekleştirilen UCLG Başkanlar Oturumu’na ise Eski Kültür Bakanı Dr. Burhan Suat Çağlayan moderatör olarak katıldı.

Eski Kültür Bakanı Dr. Burhan Suat Çağlayan, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın dün canlı yayında bahsettiği iktidar kaynaklı yaşanan sıkıntılar üzerinden değerlendirmede bulundu. Eski Bakan Çağlayan, “Başkan Tugay’ın açıklamalarıyla belediyenin üzerine nasıl çöküldüğünü, belediyenin mallarına nasıl el konulduğunu, kredilerin onaylanmadığını bilmiyor gibiyiz. Tabii ki, biliyoruz, neredeyse bütün CHP’li belediyeler sıkıntılar yaşıyor. Maksimuma varan bir baskı aşaması var. Artık hiçbir belediye güvende değil. Sabah haberlere hangi belediyeye baskın yapıldı, kim gözaltına alındı diye bakıyoruz. Yargının, yönetimlerin emrine giren bir işleyiş şekli var. Bu benim görüşlerim. Bu ortamda kültür konuşmak, ölmek üzere olan adama su vermek gibi oluyor. Hiç bir şekilde nefes aldırılmayan belediyeler var. Bu denli tehdit altında görev yapmaya çalışan belediyelerimiz UCLG’ye üye olduğunu görüyoruz.” şeklinde ifade etti.



“UCLG ÇİZGİSİNDEN ÇIKTI, SİYASETE GİRDİ”



UCLG’nin yetki ve görev alanlarından bahseden Suat Çağlayan, yönetimsel işleyiş olarak çizgisinden çıktığını belirtti. UCLG’ye çok sert şekilde ifadelerde bulunan Çağlayan, kuruluş aşamasında Türkiye’nin dışarıda tutulduğunu belirtirken sözlerini şöyle sürdürdü;

“UCLG Birleşmiş Milletler’in belediyeler boyutu. Belediyelerin Birleşmiş Milletler Teşkilatı olarak kabul ediliyor. UCL üyelerinin haklarını ne kadar koruyor, bunun altının çizilmesi gerekiyor. UCL kuruluş aşamasında Türkiye'ye rahatsızlık yarattı. Aldılar bizi 2004 yılında attılar. Bu 5 sene önce olsaydı bunu kimse kabul etmezdi. UCL faaliyetler içinde her zaman ülkelerin siyasi durumunun da göz önüne alarak yaptı. Ancak her zaman ‘Beni siyasete dahil etmeyin’ dedi. Ben çevre, göç ve iklimle uğraşırım dedi. Beni siyasete sokmayın dedi ama bal gibi de siyasetin içine girdi" dedi.

“UCLG, AKP’NİN DEDİĞİNİ YAPAR HALE GELDİ”



Eski Bakan Suat Çağlayan, İstanbul’un UCLG’den ayrıldığını ifade ederken, UCLG genel karar vericileri AK Parti’ye, diğer anlamda yönetime göz kırpan hale, onun dediğini yapan hale getirdiler. UCLG dikkat etmeli, bunun yanlış politikalar sonucu bir araya geldiğini de bilmeli. UCLG'nin yaptığını alternatif kuruluşlar artık yapabiliyor. Kendilerini tek zannederek hareket etmeye başladılar. UCL Avrupa'nın büyük kentlere neyse İstanbul Türkiye'nin sancak gemisidir. UCL ayağını denk almalıdır, ajanları, kolları UCLG'ye iyi rapor vermelidir. Biraz idare edin, ayrılırız tehdidi değil de olduğu gibi iletilmesini arzu ediyorum. UCLG baştan aşağı tartışılacaktır. Kişisel olarak UCLG'den duyduğum rahatsızlıktan bahsetmek zorundaydım. Ben kendi şahsım adına bunu söyledim. “ şeklinde ifade etti.