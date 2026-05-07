Son Mühür/Selda Meşe- Gaziemir Belediyesi'nde can dostların sağlıklı bir hayat sürmesi adına önemli çalışmalara imza atıldı. Yaşam kalitelerini artırmak ve sağlıklarını korumak için çalışmalar hızla devam ederken Gaziemir Belediyesi, 2024 yılının Nisan ayından bu yana geçen iki yıllık sürede 12 bin 140 hayvanın tedavisini ve bakımını yaptı, 250 can dostu da sahiplendirdi.

250 patili dost yeni yuvalarına kavuşturuldu



Cerrahi müdahale yapılan ve özel bakım gerektiren can dostlar, iyileşme süreçleri boyunca Hayvan Bakım Evi’nde gözetim altında tutularak tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan hayvanların kimliklendirme ve kayıt işlemleri eksiksiz şekilde yapılıyor. Sağlığına kavuşturulan can dostların sahiplendirme süreci de titizlikle yürütülerek 250 patili dost yeni yuvalarına kavuşturuldu.

Konforlu yaşam alanı oluşturuldu



Sağlık sorunları nedeniyle sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumda olan can dostlar için ise yeni padoklarla, daha güvenli, sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanı oluşturuldu.



Gaziemir Belediyesi, 2024 yılının Nisan ayından bu yana geçen iki yıllık sürede 12 bin 140 hayvanın tedavisini ve bakımını yaparak 293 köpek ve 2.262 kedi olmak üzere toplam 2.555 hayvanın kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdi.

Belediye'den yeni Hayvan Bakımevi



Gaziemir Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla inşa ettiği yeni Hayvan Bakımevi’nin hizmete başlamasıyla birlikte hayvanların barınma süreçlerinin daha düzenli şekilde yürütülmesine olanak sağlarken, hayvan refahını da artırdı. Yeni hayvan bakımeviyle veteriner sağlık hizmetlerinin altyapısını güçlendiren Gaziemir Belediyesi, veteriner hizmetleri kapsamında; sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama, tedavi, sahiplendirme, kimliklendirme ve kayıt altına alma gibi tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Çalışmalarımız artarak sürecek"



Can dostlar için daha güvenli ve sağlıklı koşullar oluşturduklarını dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Göreve geldiğimiz günden bu yana veteriner hizmetlerini artırmakla kalmadık, öz kaynaklarımızla hayata geçirdiğimiz yeni hayvan bakımevimizle bu alandaki altyapımızı da güçlendirdik.

Sokak hayvanları için yürütülen çalışmalarımız artarak sürecek. Can dostlarımız için daha güvenli ve sağlıklı koşullar oluşturduk. Tedaviden kısırlaştırmaya, rehabilitasyondan sahiplendirmeye kadar her adımda, hayatı paylaştığımız can dostlarımızın yanındayız” dedi.