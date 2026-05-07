Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslarası İzmir Politikaları Çalıştayı’nın açılışı, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi.

Program kapsamında gerçekleştirilen UCLG Başkanlar Oturumu’na ise Eski Kültür Bakanı Dr. Burhan Suat Çağlayan moderatör olarak katıldı. Oturumda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Kültür Komitesi Başkan Yardımcısı Cemil Tugay ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı Ahmet Aras yer aldı.

İzBB Başkanı Cemil Tugay UCLG Başkanlar Oturumu’nda konuştu.

“BU KURUMLARIN PARÇASI OLMAK ÖNEMLİ”

Toplumların ve yöneticilerin kültürü nasıl gördüğü ile ilgili bir kavramsal tartışmasına ihtiyaç olduğunun altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bu çalıştayda bu detayları tartışmak çok önemli. Kültür diyince yaşama dair değerlerin, sosyal faaliyetler gibi faaliyetler ve iletişimler zinciri. Bugün yaşanan kültürün geçmişten bugüne gelişerek olgunlaşarak geldiği bir nokta var. Peki biz kültürü hangi boyutu ile değerlendiriliyor? Kültür kalkınma ile ne kadar ilişkilidir ve kültüre dair durum nasıl ölçülebilir? Neler üzerinden ölçüm yapılacak? Dünyada hep eşisizlikle ilgili bir sorunumuz var kültüre dair eşitsizlik ne kadar ciddiyet alınan bir mücadele alanı olmalıdır? Bunu konuşurken yerel yönetimlerin yönü mutlaka önemli. Bu sebeple kentler adına bu çalışmaları yürütüyoruz. Yerel yönetimlerin politikalarını yalnızca kendi bakış açımızla değil diğer şehirlerin denetimleriyle değerlendirmek ve oradan küresel boyutta doğruları yakalamak o yüzden bu kurumların çatıları altındayız. Bu ülkeler arasında pragmatik ilişkilerin dışına çıkmamız gerekiyor. Merkezi ve yerel yönetimler arasında çatışmalar yaşanıyor. Dünyanın tamamımda var bu. En demokratik olduğunu düşündüğümüz yerlerde bile bu var. Kendi ülkemizde çok daha sıkıntılı bir durum yaşıyoruz. Yerel yönetimler hangi boyutta ne kadar güçlü olmalı, merkezi yönetimler hangi yetkilerle daha doğru konumlanır? Bu ilişki bir alt üst ilişkisi mi yoksa yatay bir ilişki mi tanımlamak lazım. Hiyerarşi ve bürokrasi… kime ne kazandırıyor? Merkezi yönetim yerel yönetim ilişkisinde de bakmamız gereken perspektif hiyerarşi midir yoksa bir takım çalışması ve uyum mudur. UCLG gibi bir çatı altında bir araya geliyorsak, tamamen bu kavramsal tartışmalar üzerinden bakarak buralara çözüm nasıl üretilir diye bakmalı. Bizim için bu kurumların parçası olmak önemli. Kendinizi ifade etmeye ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“BU ÇAĞIN SİHİRLİ SÖZCÜĞÜ KALKINMA “

Bu çağımızın sihirli sözcüğünün ‘kalkınma’ olduğunun altını çizen Tugay, “Şimdi tabii kalkınma deyince basitçe ekonomik büyüme anlaşılabilir. Oysa kalkınma, çağdaş anlamıyla basitçe ekonomik büyüme değildir. Kalkınma; yaşam kalitesini, yaşam biçimimizi iyileştirmemizi, demokrasiyi, sunduğumuz kamu hizmetlerinin kapsayıcılığını ve insan hayatındaki yerini, doğayla uyumumuzu, sürdürülebilirliği de kapsıyor. “Kültürle kalkınma, karşı karşıya olduğumuz yeni meselelere kültürel kaynaklarımızın zenginliğinden beslenerek cevaplar verebilmek demek. İşte bu yüzden İzmir’in zenginliğini, dünyada kültür çalışması yapan diğer öncü kentlerle birlikte, kültürle kalkınma perspektifiyle harmanlayan bir kültür politikasını benimsiyoruz. Bizim için kültür, hem kentin ekonomisi yani sürdürülebilir kalkınma arayışları anlamına geliyor. Hem de şehirde yaşayanların, yerel değerlerini, küreselleşen dünyayla diyalog içinde geliştirerek insan onuruna yakışır biçimde yaşaması için desteklenmesi gereken bir alan. Çünkü kültür, aynı zamanda, dünyayla kurduğumuz ilişki biçimini, değerlerimizi ve pratiklerimizi kapsıyor. İklim krizinden ağır etkilenen bölgemizde, İzmir’in geçmişinden süzülüp gelen bu coğrafyada yaşama bilgisini, kültürel bilgiyi besleneceğimiz bir kaynak olarak görmek zorundayız” dedi.

KÜLTÜR 2030 AMACI KAMPANYASININ YEREL UYGULAYICISI

Şehirde kültür alanındaki çalışmaları değerlendirmek için UCLG Kültür Komitesinin başlattığı, dünyadaki pek çok kurumun taraf olduğu Kültür 2030 Amacı Kampanyası’nın yerel uygulayıcısı olduklarını duyuran Tugay, “Birleşmiş Milletler, kalkınmayı 17 sürdürülebilir kalkınma amacı etrafında tanımlamıştı. Bu amaçlar arasında kültür var mı? Birleşmiş Milletler ekonomi, çevre ve sosyal kapsayıcılıkla ilgili pek çok maddeyi kalkınmanın bileşeni olarak tanımlarken “kültür” başlı başına bir madde olarak bu listede yer bulamamış. Biraz eğitimin içinde, biraz sürdürülebilir kentler ve toplulukların içinde… Orada burada sıkışıp kalmış… Sanki hayatın merkezinde, kalkınmanın merkezinde kültür yer almıyormuş gibi! UCLG Kültür Komitesi, 17 başlıkla tanımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na “kültür”ün başlı başına 18 inci başlık olarak eklenmesi için 2015 yılından bu yana çalışma yürütüyor. Bu çalışmayı, 2022 yılından itibaren çeşitli kültürel ağlar ve kurumlarla iş birliği içinde, “Kültür 2030 Amacı” başlığıyla bir kampanya haline getirdi. Kültürü, kalkınmanın ölçülüp değerlendirilen alanlarından biri olarak tanımlamak. Bizim dâhil olduğumuz Kültür 2030 Amacı çalışmasında, kültürü bizatihi bağımsız, 17 sürdürülebilir kalkınma amacının 18 incisi olarak tanımlama ve göstergelerle ölçme iddiası var. Bu yıl bu konuda İzmir’in kendi kendini değerlendirdiği bir raporu hazırlayıp kamuoyuyla paylaşmayı, kültür hedefleri açısından kendimizi değerlendirmeyi hedefliyoruz. Kültür 2030 Amacı Kampanyası’nın yerel uygulayıcısı olarak, kültürü bir kalkınma amacı olarak nasıl ölçeceğimizin egzersizlerini yapıyoruz. Sonra da İzmir şehrinin kültür karnesini her yıl ölçmeye hazırlanıyoruz. Bir örnek verecek olursam farklı engel gruplarından engelli hemşerilerimizin kültürel haklarından ne ölçüde yararlanabildiğini, kültür hizmetini veren kamu-özel bütün kurumlar açısından ölçmeyi hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.