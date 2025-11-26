Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in Bornova ilçesi Yaka Köy Poligon mevkiinde yaşayan 65 yaşındaki emekli öğretmen Hikmet Dereli, 3 ay önce yaşadığı büyük bir felaketle mücadele ediyor. Evini ve hayvanlarını kaybettiği yangının ardından evi yaşanamayacak duruma gelen Dereli, komşularının misafirliğinde kalmak zorunda. Emekli öğretmenin acil yardım beklentisi, vicdanları harekete geçirmeye çağırıyor.

Evini kaybetti, komşusuna sığındı

Hikmet Dereli'nin yaşadığı Yaka Köy Poligon'daki evinde 3 ay önce çıkan yangın, tüm birikimini ve yaşam alanını yok etti. Yaşanan felaket sonrası ev, kullanılamaz hale geldi. Hayvanlarını da yangında kaybeden emekli öğretmen, zorlu kış şartları öncesinde kalıcı bir barınağa kavuşmak için çaresizce bekliyor. Dereli'nin tek geçim kaynağı olan emekli maaşı, bu denli büyük bir felaketin yaralarını sarmaya yetmiyor.

Bireysel yardım yeterli olmadı: Kemalpaşalı emlakçıdan destek

Hikmet Dereli'nin zor durumuna ilk el uzatanlardan biri, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan emlakçı Ahmet İnce oldu. İnce, "Ben biraz para topladım çatı için," diyerek emekli öğretmene destek olduğunu belirtti. Ancak İnce, bu bireysel çabanın yeterli olmadığını vurgulayarak, asıl ihtiyacın kurumsal yardım olduğunu dile getirdi.

"Belediye deve güreşine para buluyor, ihtiyaç sahibi bekliyor"

Emlakçı Ahmet İnce, yerel yönetimlerin bu konudaki ilgisizliğine sert tepki gösterdi. İnce, Bornova Belediyesi'ne ulaşma çabalarında sonuç alamadığını belirterek, "Belediye deve güreşine para buluyor. Biliyorum ki ihtiyaç sahibi insanlara da ayrılan bir bütçe var. Bornova Belediyesi'nden birçok kişiye ulaştım ama kimse yardım için elini taşın altına koymadı," ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. İnce, tek çarenin yetkililerin harekete geçmesi olduğunu belirterek Hikmet hoca için yardım çağrısında bulundu.

Ulaşılan siyasi isimlerden geri dönüş yok

Emekli öğretmen Hikmet Dereli için yardım arayışında Bornova Belediyesi'nden bazı isimlere ulaşıldığı ancak olumlu bir sonuç alınamadığı öğrenildi. İddialara göre, belediyede Aynur Hanım'ın konu hakkında bilgisi bulunuyor.

Ayrıca, 2014-2019 Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve Bornova Belediyesi CHP Meclis Üyesi Barış Aysal da yardım istenen isimler arasında yer alıyor, ancak bu isimlerden de herhangi bir geri dönüş sağlanamadı.

Yaşlı ve kimsesiz durumdaki emekli öğretmenin dramı, yerel yönetimlerin sosyal yardım bütçelerini ve önceliklerini sorgulatırken, yetkililerin bir an önce harekete geçerek Hikmet Dereli'ye destek olması bekleniyor.