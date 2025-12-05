Son Mühür/ Emine Kulak- Karşıyaka Belediyesi’nin Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nın 2. Birleşimi gerçekleştirdi. Başkan Yıldız İşçimenler Ünsal idaresinde gerçekleşen toplantıda başkanlıktan gelen önergeler ve komisyon raporları görüşüldü.

FOLKART’TAN TEMİZLİK İÇİN ARAÇ DESTEĞİ

Folkart Yapı San. Tic. A.Ş. Karşıyaka Belediyesi’nin temizlik işlerinde kullanılmak şartıyla bir adet 2025 model Otokar kamyon bağışlama talebinde bulundu. Meclis üyeleri tarafından madde oy birliği ile kabul edildi.

PAZARYERLERİNE AİT GÜNCELLEMEYE OY ÇOKLUĞU

Pazar yerlerinde işgaliye alanlarının yerinde incelenmesine ilişkin yeni hizmet tarifesinin 2026 yılı için güncellenmesi ve pazar yerlerinde yapılacak devir işlemleri için uygulanacak ücret düzenlemeleri ele toplantıda ele alındı. Komisyon raporu, yapılan oylama sonucunda Ahmed Said Atılğan’ın ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

ADALET HİZMET BİNASI İÇİN İMAR DEĞİŞİKLİĞİ KABUL

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı çalışma kapsamında, bölgede yeni bir Adalet Hizmet Binası inşa edilebilmesi için gerekli imar düzenlemesinin yapılması amacıyla hazırlanan plan değişikliği Meclis gündemine geldi. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği raporunu görüştü. Komisyon raporu, yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

KENT A.Ş.’YE AYNİ SERMAYE AKTARIMI

Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının ortak hazırladığı iki ayrı rapor meclis gündeminde görüşüldü Her iki raporda da, Yalı ve Şemikler Mahallesi’ndeki belediyeye ait taşınmazların Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından belirlenecek değer üzerinden 10 yıllığına intifa hakkının KENT A.Ş.’ye ayni sermaye olarak aktarılması öngörüldü. Oylama sonunda her iki madde de, Ahmed Said Atılğan ve Hasan Ünal’ın ret oylarına karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

EVSEN: İDARENİN DÜZELTMESİ GEREKEN ŞEYLER VAR VE YAPILDI

CHP Grupbaşkanvekili Mustafa Evsen, “Ahmed Bey geçen meclis toplantısında Sayıştay raporlarından bahsetti. Ancak Sayın Başkan da sayıştay raporlarının bir yol gösterici olduğundan ve bu yolu takip edeceğinden bahsetmişti. Olsa olsa hatadır, bir kasıt yoktur. Kamu yanlışlarını dile getireceğiz demişti. Ahmet Bey sanırım hukuki kimliğiyle kamu zararı olduğunu bulmuş ve yargıyı vermiş. Bizler meclis üyesi olarak bu belediyenin parçasıyız. Hangi belge istediniz de biz bu bilgiyi vermedik. Sayıştay raporunun suç teşkil eden rastlanması hakkında yazılı başlıkta delillerin kamu davası açılacak şekilde doğrudan soruşturma yapılacak şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilir şeklinde Sayıştay Raporu’nda madde bulunmakta. Ahmet Bey’in okuduğu sayıştay raporlarında ne kamu zararı ne de hukuka aykırı şeyler vardır. İdarenin düzeltmesi gereken şeyler var ve yapıldı” dedi.

ATILĞAN: BELEDİYE BAŞKANIN HEM MECLİSİ DAHA İYİ YÖNETMESİ İÇİN HEM DE…

İç tüzük taslağı hazırladığını söyleyen AK Parti Meclis Üyesi Ahmed Said Atılğan, “Mustafa Bey çok özetledi. 9, 10 tane bulgu var ve dile getirdi. Bunlar bizim değil, Sayıştay denetiydi. Bizim buradaki amacımız Karşıyaka Belediyesi’nin daha şeffaf yönetim. İyi ki dile getirmişiz çünkü kamuyu bilgilendirdi. Doğrudan teminde sadece acil ihtiyaçlarda doğrudan teminlerin altında kalınabilir. Rekabet ortamını ortadan kaldırmak için Olsa olsa hata vardır söylemini yeniliyoruz. Bu hataların tekrarlanmaması için bizim de doğal denetimde olduğumuzu hatırlatmayı görev bilinciyle yaptık. Kamu zararında bizim bir cezalandırmamız yoktur. Karşıyaka Belediyesi’nin iç tüzüğü var mıdır? Konuşma sırasında sorun yaşanmaması için iç tüzük komisyonu kurulabilir. 5393 sayılı belediyeler kanununda belediye başkanının ve yönetmesini belirleyen bir çakışma hazırladım. Bu yönetmeliğin izin verdiği doğrultuda iç tüzüğü yapmak istiyoruz. Belediye başkanın hem meclisi daha iyi yönetmesi hem de daha iyi işleyebilmesi için bir meclisbaşkanvekili seçilmesi için bir taslak” dedi.

Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal ise son olarak AK Partili Atılğan’a cevap vererek, “Aferin size. Çalışmışsınız. Biz bakarız iç tüzük var mı yok mu?” dedi.