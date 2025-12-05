Ziraat Türkiye Kupası’nda merakla beklenen grup aşaması kuraları çekildi. İzmir temsilcisi Aliağa FK’nın yer alacağı grup ve mücadele edeceği rakipler belli oldu.

Kura çekimi, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilirken, toplam 32 takım grup aşamasına adını yazdırdı.

Aliağa FK B Grubu’nda güçlü rakiplerle eşleşti

Sarı-siyahlı ekip, kura sonucunda B Grubu'na yerleşti ve üst liglerden ciddi rakiplerle eşleşti. Aliağa FK’nın grubundaki takımlar şöyle:

Samsunspor

Eyüpspor

Konyaspor

Antalyaspor

Gençlerbirliği

Bodrum FK

Iğdır FK

Bu eşleşmeyle birlikte Aliağa FK, kupanın en zorlu gruplarından birinde mücadele edecek.

İlk maç Iğdır deplasmanında

Kupadaki grup serüvenine deplasmanda başlayacak olan Aliağa FK, ilk mücadelesinde Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi, teknik heyet ve futbolcularıyla birlikte zorlu fikstüre hazırlanıyor.

Tarihi başarı: İlk kez grup aşamasında

Aliağa FK, Türkiye Kupası’nda bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Sarı-siyahlılar;

İnegöl Kafkas Spor

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar

Serikspor

Sivasspor

engellerini geçerek kulüp tarihine ilk kez Türkiye Kupası grup aşamasına yükselme başarısını yazdırdı.

Aliağa’da hedef gruptan çıkmak

Kulüp yönetimi ve teknik ekip, grup aşamasına kalmanın mutluluğunu yaşarken bir sonraki hedefini de belirlemiş durumda: gruptan çıkmak ve kupada üst turlara adını yazdırmak.