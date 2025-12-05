İzmir siyasetinde işler kızışmaya devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay arasındaki 'kargo' tartışması büyürken, iki isim arasında karşılıklı yanıtlar da gelmeye devam ediyor. Son olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Göreve geldiğimiz günden bu yana suçlayıcı bir dilin aksine, İzmir’in sorunlarını çözmek için merkezi yönetimle her konuda işbirliği yapabileceğimizi defalarca ifade ettim. Sizlerin de bunu çok iyi bildiğinizden eminim.

Kargonuz ulaştığında, İzmir’in sorunlarını ortadan kaldıracak projelerimizi hayata geçirmek için bakanlıklarda onay bekleyen kredilerimizin birer nüshasını da biz size iletelim.

Belki böylece İzmir adına karşılıklı sorumluluklarımızı birlikte hatırlamış oluruz." ifadelerini kullanmıştı. Tugay'ın bu açıklamasına Çankırı'dan yeni bir yanıt geldi.

"Eski alışkanlığınızı tekrarlıyorsunuz!"

Sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Tugay'a yanıt veren Çankırı, "Sayın Başkan,

“İşbirliği” vurgunuzu not ediyorum; ancak hatırlatmak isterim ki 2024 yerel seçimlerinin hemen ardından İzmir’deki tüm belediye başkanlarına mektup göndererek merkezi yönetim–yerel yönetim işbirliğine açık olduğumu kamuoyunun gözü önünde ilan eden taraftım.

Siz ise bugün yine “bakanlıklarda onay bekleyen kredilerimiz” diyerek aynı sorumluluğu hükümetimizin üzerine yükleyen eski alışkanlığınızı tekrarlıyorsunuz.

Madem konu krediler…

Geçen ay onaylanan 58 milyon Euro’luk —yaklaşık 3 milyar ₺— Dünya Bankası kredisinden neden hiç bahsetmediniz?

30 yıl vadeli ve Bakanlık garantili bu kredinin;

• 1 milyar TL’si İzmir’in yangınlarla mücadelesi için yeni itfaiye araçlarına,

• 2 milyar TL’si ise Ege Mahallesi köprülü kavşak ve yol projeleriyle İzmir trafiğini rahatlatmaya ayrılmış durumda.

Yani hem yeni araçlar hem de trafik sorununu hafifletecek projeler için hükümetimiz tüm gerekli finansmanı sağladı. Bunlardan neden İzmirlilere bahsetmiyorsunuz?" dedi.

"Kargonuz geldi değil mi?"

İzmir konusunda her türlü işbirliğine açık olduklarını vurgulayan Çankırı, "Üstelik geçen dönem sağlanan 5,5 milyar TL’lik yağmur suyu–kanalizasyon ayrıştırma kredisi hala tam olarak kullanılmayı beklerken… Bu kredinin yarısının bile değerlendirilememesinin nedeni, “eksik evrak teslim edemeyen ve borç yükü nedeniyle süreçleri tamamlayamayan belediyeniz”, hükümet değildir.

Biz hükümet olarak destek verdik, veriyoruz, vereceğiz. Onaylanan tüm krediler bunun en açık göstergesidir. Eğer eksik bir bilgi olduğunu düşünüyorsanız; buyurun, kamuoyuna açıklayın.

Söz konusu İzmir olduğunda dün olduğu gibi bugün de her türlü işbirliğine açığız.

Ancak işbirliği, sorumluluğu hükümete devretmek değil; herkesin kendi görev alanını ciddiyetle yerine getirmesidir.

Bu arada… Kargonuz geldi değil mi?" ifadelerini kullandı.