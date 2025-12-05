Göztepe’nin sezon başında Vitoria’dan 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Janderson, İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden AS’a konu oldu. Gazete, yıldız oyuncunun sokaklarda şeker satarak başlayan yaşam mücadelesini ve profesyonel futbola uzanan hikâyesini detaylarıyla aktardı.

Trafik ışıklarında şeker satarken futbol hayalinden vazgeçmedi

2019 yılında profesyonel futbola adım atan Janderson’un kariyeri öncesindeki hayatı tam bir azim öyküsü.

Henüz genç yaşlarında ailesini geçindirmek için trafik ışıklarında şeker satan oyuncu, zorlu koşullara rağmen futboldan kopmadı ve yeteneği sayesinde çevresinin dikkatini çekti.

Maranhão’dan Botafogo’ya uzanan yükseliş

Brezilyalı futbolcu, ilk ciddi adımını Maranhão’daki São Luís’te attı. Kısa süre içinde Bahia tarafından keşfedilen Janderson, burada bir sezon geçirdikten sonra ülkenin en büyük kulüplerinden Botafogo’ya transfer oldu.

Botafogo döneminin ardından Vitoria forması giyen oyuncu, burada hem ulusal hem de uluslararası arenada tecrübe kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Göztepe scoutları keşfetti, Romulo’nun yerine transfer edildi

Vitoria’da ortaya koyduğu performansla Göztepe’nin radarına giren Janderson, Romulo’nun ayrılığı sonrası sarı-kırmızılıların yeni hücum gücü olarak İzmir ekibine imza attı.

Transfer bedeli ve oyun karakteriyle dikkat çeken futbolcu, Türkiye kariyerine hızlı bir giriş yaptı.

Göztepe’de 15 maçta 5 gole katkı

Brezilyalı oyuncu, bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 15 maçta 1 gol ve 4 asist üreterek takımın hücum hattında önemli bir rol oynadı.

AS gazetesi, Janderson’u “Göztepe’nin Icardi’si” olarak nitelendirirken, şu ifadeleri kullandı:

“Türk futboluna gelişi kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Göztepe formasıyla 14 maçta görev aldı; bir gol, üç asistlik performansı takımın Süper Lig’de zirvede kalmasına katkı sağladı. Kadronun vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi.”

Sosyal medyada duygu dolu paylaşım: “Vazgeçmemeye değdi”

Janderson, kendi sosyal medya hesabında geçmişine dair bir fotoğraf paylaşarak sokaklarda şeker sattığı günleri hatırlattı. Paylaşımına şu sözleri ekledi:

“Trafik ışıklarında şeker satmaktan futbol hayalime… Bugün Göztepe ile ilk uluslararası deneyimimde sadece şunu söyleyebilirim: Vazgeçmemeye değdi.”

Oyuncunun bu sözleri taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.