Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplumsal farkındalığı artırmayı ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenledi. Belediye ana hizmet binası önüne kadın sembolünün yer aldığı bir pano yerleştirildi; vatandaşlar mor renkli alçı parçalarını panoya tek tek yerleştirerek “Kırıldığımız yerden birlikte güçleniriz” mesajını simgeleyen çalışmaya katkı sundu. Panonun son parçasını Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal tamamladı.

“Şiddete karşı ses çıkar” yürüyüşü düzenlendi

Başkan Ünsal’ın sembolü tamamlamasının ardından yüzlerce katılımcı “Şiddete Karşı Ses Çıkar” yürüyüşü için bir araya geldi. Yürüyüşe; CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, CHP Kadın Kolları Başkanı Safigül Çalışkaneli, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, “Kadına şiddete hayır”, “Haklı şiddet yoktur”, “Sesimizi sen de duy” yazılı dövizlerle Çarşı içinden geçerek Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’na ulaştı.

Anıt çevresinde kenetlenerek dayanışma zinciri oluşturan vatandaşlar, kadına yönelik şiddete karşı ortak mücadele mesajı verdi. Dayanışma zincirine İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan ve İYİ Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Yetkin Hafızoğlu da katıldı.

Başkan Yıldız Ünsal: “Kadınlar direnirse şiddet yenilir”

Anıt önünde konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, dünyada milyonlarca kadının hayatını etkileyen kadına yönelik şiddetin insan haklarına aykırı bir gerçeklik olduğunu vurguladı. Ünsal, şu ifadeleri kullandı: “Kadınlar sustukça toplum susar, kadınlar direnirse şiddet yenilir. Karşıyaka Belediyesi olarak bu mücadelenin aktif bir tarafıyız. Danışma merkezlerimiz, hukuki ve psikolojik destek hizmetlerimiz ve farkındalık projelerimizle kadınlarımızın yanındayız. Ancak bu mücadele sadece kurumların değil; hepimizin ortak sorumluluğudur.”

Ünsal, dayanışma zincirinin ortak vicdanı yansıttığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Bir kadın belediye başkanı olarak bu zincirin bir halkası olmaktan gurur duyuyorum. Kadınların özgürce ve eşit haklarla yaşadığı bir toplum için mücadele etmeye devam edeceğim. Yaşasın eşitlik, dayanışma ve kadınların özgür mücadelesi.”