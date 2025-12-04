Trajik olay Emrah Erduran'ın görev yaptığı kurumun bahçesinde meydana geldi. Ekipler, olay yerinde detaylı inceleme yaptı ve üçüncü şahıs şüphesine rastlamadı. Emrah Erduran, evli ve iki çocuk babasıydı; çevresinde sakin ve deneyimli bir polis olarak tanınıyordu. Vefatı, Ankara Emniyet Teşkilatı'nda büyük üzüntü yarattı.

Emrah Erduran'ın Görev Hayatı ve Ailesi

Emrah Erduran, uzun yıllardır Ankara'da polislik yapıyordu. Koruma Şube Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde koruma polisi olarak görev alıyordu. Görevine bağlılığıyla biliniyordu ve meslektaşları onu disiplinli bir isim olarak tanımlıyordu. Ailesi, olay sonrası sessizliğini korurken, yakın çevresi Erduran'ın yardımsever yanını öne çıkardı.

Erduran, 12 ve 16 yaşlarında iki oğluyla mutlu bir aile hayatı sürdürüyordu. Son dönemde görev yoğunluğu ve özel hayatındaki detaylar, soruşturmada inceleniyor. Emniyet teşkilatı, Erduran'ın anısını yaşatmak için başsağlığı mesajları paylaştı. Olayın etkisi, kurum içinde moral bozdu ve destek mekanizmaları devreye girdi.

Soruşturma Süreci ve Olay Yeri İncelemesi

Cinayet Büro Amirliği, Erduran'ın ölüm nedenini aydınlatmak için kapsamlı çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kamera kayıtları tarandı, tanık ifadeleri alındı. Psikolojik durum, görev stresi ve kurum içi ilişkiler mercek altında. Soruşturma tamamlanmadan resmi açıklama yapılmadı.

Ekipler, Erduran'ın son günlerindeki hareketlerini izledi. Sağlık raporları ve iletişim kayıtları incelendi. Emniyet, teşkilat içindeki benzer olaylara karşı önlem almayı tartışıyor. Aileye psikolojik destek sağlanıyor ve cenaze töreni planlandı.

Emrah Erduran Kimdir

