Son Mühür / Erkan Doğan - Güzelbahçe'nin acil müdahale altyapısını güçlendiren Merkez 52 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Türkiye'de ilk defa 3D teklonojisi ile yapılan camii törenle hizmete girdi.

Güzelbahçe’nin acil müdahale kapasitesi güçlendi

Açılışta konuşan İzmir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ayhan Kul, “Güzelbahçe; yaklaşık 39 bin nüfusu, coğrafi konumu ve bir geçiş güzergâhında bulunması nedeniyle acil sağlık hizmetlerinde artan bir ihtiyaca sahiptir. İlçede uzun süredir tek bir 112 istasyonunun bulunması ve hastanenin olmaması, acil müdahale kapasitesinin güçlendirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, konumu itibarıyla stratejik öneme sahip Güzelbahçe Büyük Limanı bölgesi, ikinci istasyon için en uygun yer olarak belirlenmiş ve hayırseverimizin desteğiyle bugün hizmete kazandırılmıştır. Merkez 52 Nolu İstasyonumuz, tam donanımlı sıfır ambulansı ve 12 kişilik deneyimli ekibimizle 7/24 kesintisiz hizmet vererek ilçemizin acil sağlık kapasitesine önemli katkı sağlayacaktır. Merkez 52 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yapımında büyük katkıları bulunan İzmir İli Deniz Üreticileri Derneği Başkanı Sayın Mehmet Aksoy’a ve tüm hayırseverlerimize şahsım ve kurumum adına şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda bugün, bölgenin manevi hayatına değer katacak Murat Eroğlu Camii’nin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Cami ve mescitler, toplumumuzda birlik ve dayanışmanın en önemli mekânlarıdır. Bu güzel eserin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen kıymetli Hayırseverimiz Sayın Fuat Eroğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Ülkemizin ilk 3D teknolojisiyle yapılmış camisi"

Caminin Türkiye’de 3D teknolojisi ile yapılmış ilk camii olduğunu anlatan Vali Elban, “Camiinin bu özelliği çok önemli. Bizim için çok kıymetli. Çünkü ibadethane bizim için ne kadar değerliyse, bunun bir teknolojiyle buluşması ve inancımızın ilk emri olan, okumayla başlayan okuma emriyle başlayan bilim dini olan İslam’ın burada somut bulduğu ibadethanesinin yine teknoloji ile yapılması, teknoloji ile buluşması bizim için ayrı bir öneme sahip, ayrı bir kıymetlidir” diye konuştu. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise konuşmasında İlk 3D ile yapılmış camiyi sizler burada inşa ettiniz. İnşallah Rabbim daha büyüklerini yapmayı nasip etsin. Buradaki hem balıkçılarımıza hem de Güzelbahçe halkına da çok güzel bir hizmet kazandırılmış oldu. Hem bu camimizde hem de buradaki acil sağlık hizmetimizle beraber inşallah vatandaşlarımızın hepsi bu hizmetlerden faydalanacaklardır” diye konuştu. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise yaptığı konuşmada, “Güzel ilçemizde mescidimizle beraber güzel bir de 112 acil merkezimizi açıyoruz. Güzelbahçe gelişimi çok hızlı ilerleyen bir ilçemiz. Büyük bir eksiklikti. Dünyanın en çok zenginliklerine sahip bir kentteyiz, İzmir’deyiz. İnşallah biz nice eseri İzmir’imize, İzmirli hemşehrilerimize kazandırıp bu güzel şehrimizi hep birlikte inşallah hak ettiği yere getiririz” diye konuştu.