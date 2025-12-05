Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 05.12.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Bornova Belediye Başkanlığı tarafından açıklanan taşınmaz satışı dikkat çekti. 42 adet taşınmazını satışa çıkaran Bornova Belediyesi'nin belirlemiş olduğu toplam muhammen bedel ise 670 milyon TL olarak göze çarptı.

Taşınmazlar 9 farklı mahallede yer alıyor!

Bornova Belediyesi tarafından satışa konulan 42 taşınmazdan 16 tanesi Ergene, 5 tanesi Altındağ, 1 tanesi Egemenlik, 7 tanesi Gürpınar, 3 tanesi Pınarbaşı-Gürpınar, 1 tanesi Işıklar, 2 tanesi Erzene, 3 tanesi Kemalpaşa, 3 tanesi Naldöken ve 1 tanesi de Yaka Mahallesi'nde yer alıyor. Satışa çıkarılan taşınmazlardan en pahalısı; 110 milyon TL'lik muhammen bedeliyle Pınarbaşı-Gürpınar Mahallesi 13098 ada 4 parselde yer alan arsa niteliğindeki taşınmaz olarak dikkat çekiyor. En düşük muhammen bedele sahip taşınmaz ise 1 milyon 310 bin TL'lik muhammen bedeliyle Altındağ Mahallesi 7546 ada 2 parselde yer alan arsa niteliğindeki taşınmaz olarak ön plana çıkıyor.

İhaleler ne zaman?

42 taşınmazın satışı için gerçekleştirilecek olan ihaleler, 18 Aralık Perşembe günü 09.00-16.10 saatleri arasında kapalı teklif usulü ile Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde (Bornova Büyük Park içi - Bornova Belediyesi Meclis Salonu) gerçekleştirilecek.