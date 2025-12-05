Son Mühür / Erkan Doğan - Foça Belediye meclisinde Başkan Saniye Bora Fıçı ile karşı karşıya gelen CHP'li Meclis Üyesi Çiğdem Yenipazar'a AK Partili Boztepe, transfer teklifinde bulundu.

Başkan Fıçı ve CHP’li Yenipazar arasında restleşme yaşandı

Foça Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısında yaşanan mikrofon krizi, Foça ve İzmir’de gündem oldu. Mecliste yaptığı konuşmada belediyenin yapacağı satışların hiçbirine izin vermeyeceğini söyleyen CHP Meclis Üyesi Çiğdem Yenipazar, "CHP Meclis üyesi olarak, şu saatten sonra yapılacak en küçük bir satışa ret oyu vereceğimin bilinmesini istiyorum. Asla onaylamayacağım ve ret vereceğim. Bu böyle bilinsin Foça halkı tarafından." ifadelerini kullanmıştı. Kendi partisinden olan Yenipazar’ın kendisinden izin almadan söz aldığını anlatan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "Başka söz vermiyorum. Benden izin aldınız mı siz? Meclis başkanı benim. Konuştunuz, bitti. İzin vermiyorum." demişti.

Boztepe, “Yenipazar bize gelsin. Partimizde özgürce muhalefet yapabilir”

Tartışmaya katılan AK Parti Foça Belediye Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, Son Mühür’e yaptığı açıklamada, Foça’da CHP parti teşkilatı ile belediye arasında sorunlar olduğunu belirterek, “Meclis öncesinde parti grupları kararlar alır. Meclis üyeleri de bu kararlara uyar. Parti içi meselelere karışmak bizim görevimiz değil. Ancak sayın Çiğdem Yenipazar, ‘özgür muhalefet’ yapmak istiyorsa buyursun bizim partimize gelsin. Kendisini üyemiz olarak kabul ederiz AK Parti çatısı altında en sert muhalefeti yapabilir. CHP’de muhalefet yapma özelliği kalmamış gibi gözüküyor” diye konuştu.