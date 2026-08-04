Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte pazar tezgahları renklendi. Diyetislenler ise tezgzahlardan mutfaklarımıza gelen kırmızı meyvelere bir hayli dikkat çekti.

Karpuz, nar, çilek, kiraz, kırmızı erik ve yaban mersini gibi antioksidan, vitamin ve biyoaktif bileşenler bakımından zengin meyvelerin düzenli ve dengeli tüketilmesinin birçok hastalığa karşı koruyucu etki sağlayabileceği Acıbadem Kent Hastanesi Diyetisyeni Hande Selin Ok tarafından belirtiliyor.

"Bağışıklığı güçlendiriyor ve hücre hasarını önlüyor"

Ok, bahsi geçen kırmızı meyvelerin beslenmenin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyleyerek "Kırmızı meyveler, içerdiği C vitamini sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Kırmızı meyvelerde bulunan en önemli antioksidanlar antosiyaninler ve likopendir. Bu maddeler, vücudu serbest radikallere karşı koruyarak hücre hasarını önler. Tüketim miktarı kişiden kişiye değişiklik gösterse de her gün mutlaka 2-3 porsiyon kırmızı meyve tüketilmesini öneriyoruz. Nitekim düzenli kırmızı meyve tüketiminin kanseri önlediğine dair klinik çalışmalar bulunmaktadır" dedi.

"Diyabet hastaları tüketimde dikkatli olmalı"

Kırmızı meyvelerin birçok rahatsızlığa iyi geldiğini söyleyen Diyetisyen Ok, "Herhangi bir şeker hastalığı bulunmayan bireylerde, aşırıya kaçılmadığı sürece meyvedeki fruktoz bir rahatsızlığa yol açmaz. Ancak diyabet rahatsızlığı olan bireyler kırmızı meyveleri mutlaka dikkatli tüketmeli; örneğin karpuz gibi yüksek glisemik indekse sahip besinleri, sağlıklı yağlar ve protein kaynaklarıyla birlikte dengeli porsiyonlar halinde tercih etmelidir" şeklinde konuştu.

"Porsiyon kontrolü şart"

Meyvelerin beslenmeden eksik edilmemesine ve porsiyon kontrolüne de dikkat edilmesine dikkat çeken Diyetisyen Ok sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaz mevsimi, kırmızı meyvelerin oldukça bol bulunduğu bir dönemdir. Bu mevsimde doğanın en güçlü koruyucusu olan, yüksek antioksidan ve anti-inflamatuar özellikler taşıyan kırmızı meyveler beslenmeden eksik edilmemelidir. Ancak bu meyvelerin yüksek oranda şeker içerdiği unutulmamalı ve porsiyon kontrolüne mutlaka özen gösterilmelidir. İçerdikleri zengin antioksidanlar ve C vitamini sayesinde kırmızı meyveler; serbest radikallere ve enfeksiyonlara karşı vücudu koruyarak bağışıklık sistemini güçlendirmekte, aynı zamanda kalp-damar sağlığı üzerinde güçlü bir koruyucu etki sunmaktadır"