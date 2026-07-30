AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade vermek amacıyla gelmiş olduğu İstanbul Adliyesi'nde gazetecilere yönelik sözleri sebebiyle gündeme gelen şarkıcı Hayko Cepkin'e sert ifadelerle tepkisini dile getirdi. İnan, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda Cepkin'i eleştirerek dikkat çeken açıklamalar gerçekleştirdi.

"Bir üslup fukarası"

Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Hayko Cepkin'in geçmişte yaptığı açıklamaları da hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

"2023 öncesi sahnede zıplayıp 'Bu son konserimiz' yalanıyla milletin duygusunu sömürüyordun. O günden sonra kaç konser verdin? Dün ajitasyon yapan duygu tüccarıydın, bugün adliye kapısında gazeteciye hakaret eden bir üslup fukarası."

İnan'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı.

Adliye önünde yaşanan olayın ardından büyüdü!

Hayko Cepkin, Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde ifade vermek amacıyla geldiği İstanbul Adliyesi çıkışında basın mensuplarıyla yaşamış olduğu diyalog sebebiyle kamuoyunun gündemine oturmuştu.