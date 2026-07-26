İlkokul 3'üncü sınıfta otizm tanısı konulan 22 yaşındaki Mehmet Atalay Sağlık, özel eğitimin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazandı. Üniversite sınavına hazırlandığı 2021 yılında babasını kaybeden Sağlık, eğitimine devam ediyor.

Çocukluğundan itibaren tarih ve sanata ilgi duyan Sağlık’ın "İrfan Denizi" adlı şiir kitabı ile "Kahkaha Mahallesi" isimli iki yayınlanmış eseri bulunuyor. Otizmin hayallerine engel olmadığını belirten Sağlık, üniversite bünyesindeki otizm farkındalık etkinliklerinde de aktif görev alıyor.

Puanı yetmesine rağmen eczacılık yerine tarihi seçti

Sağlık'ın annesi Feride Sağlık, oğlunun hareketli ve okula uyum sağlamakta zorlandığı çocukluk döneminde öğretmen tavsiyesiyle doktora başvurduklarını ve otizm tanısı konulduğunu aktardı. Tanının ardından özel eğitim ve satranç kurslarıyla iletişim becerilerinin geliştiğini belirten anne Sağlık, oğlunun YKS puanının eczacılık bölümüne yetmesine rağmen kendi isteği doğrultusunda tarih bölümünü tercih ettiğini söyledi.

Erken tanı ve özel eğitim başarıyı getirdi

Özel eğitim öğretmeni Nurcan Yıldız ise Mehmet Atalay Sağlık’ın erken tanı ve sürekli eğitimin somut bir örneği olduğunu vurguladı. Sağlık'ın özel eğitim aldığı dönemde öğretmenlerine tarih ve savaşlar üzerine testler hazırladığını belirten Yıldız, öğrencisinin ulaştığı akademik seviyenin gurur verici olduğunu ifade etti.