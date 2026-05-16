Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Ekonomik sorunun en ağır yükünü çeken emekliler için İzmir’de can suyu niteliğinde bir adım atıldı.

Hayat pahalılığı, yüksek kiralar ve faturalar karşısında çaresiz olan vatandaşların yardımına İzmir Büyükşehir Belediyesi yetişti.

Belediyenin sağladığı kira, market ve su faturası destekleri, geçim mücadelesi veren binlerce emeklinin yüzlerini güldürdü.

"Burası olmasa biz açız"

Geçim derdinin sıkıntısını yaşayan emeklilerden biri olan İsmail Çavdar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Allah razı olsun.

Yoksul vatandaşlara fayda sağlaması çok güzel. Yeri geliyor faturamızı ödeyemiyoruz, gelen destek rahatlatıyor. Teşekkür ederiz.

Burası olmasa biz açız. Emekli maaşıyla ne yapılır? Ev kirası veriyoruz. Buradan yemek alıyoruz. Çok faydası var" dedi.

"Belediyenin desteği olmasa ben kiramı veremem"

Barınma krizinin ve fahiş kira artışlarının gölgesinde yaşam mücadelesi veren Hazel Kenar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği olmasa ben kiramı veremem.

Muhtaç olanlara yardım ettiği için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Başkanımıza da Allah sağlık versin." ifadelerini kullandı.

"Bana dünyaları vermiş gibi oldular"

İki çocuğuyla beraber hayata tutunmaya çalışan Kiraz Binekçi de şu ifadeleri kullandı, "Büyükşehir Belediyesi’nin çok faydasını görüyoruz. Geçen gün kitap desteğinden yararlandık.

Bana dünyaları vermiş gibi oldular. Başkanımızdan Allah razı olsun. Yemek hizmeti, kira desteği, diğer desteklerin hepsi iyi."

"Şu anda çocuklarımı doyurabiliyorum"

Belediye desteğinden yararlanan Şükran Özgün ise, "Evimde yemek kaynatacak, ekmek alacak param dahi yok. Beni bir arkadaşım buraya getirdi, Büyükşehir Belediyesi’yle tanışmam öyle oldu.

Allah razı olsun. Şu anda çocuklarımı doyurabiliyorum. Kira ve emekli desteğine dahil oldum. Çok büyük katkısı olacak." diye konuştu.

Yeni yılda destek miktarları yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yükselen enflasyon karşısında zorluk çeken emeklileri korumak için bu yıl destek paketlerinde büyük bir artışa gitti.

Yapılan son düzenlemeyle beraber, daha önce aylık 1000'er lira olan kira ve market yardımları 2 bin 500 TL seviyesine çıkarıldı.

Su faturalarında da emeklinin yükünü azaltacak tarife korunmaya devam ediyor. Uygulama dahilinde, 0-4 metreküp arasındaki su tüketim bedelinin tamamı belediye tarafından karşılanırken, seviyesini geçen tutarın ise yüzde 50’si faturalardan düşülüyor.