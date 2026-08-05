Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte hayat pahalılığıyla mücadele eden dar gelirli emeklilere yönelik sosyal yardım ağını büyüttü. Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın talimatıyla yenilenen Emekli Desteği Programı çerçevesinde, nakdi yardımlarda önemli miktarda artışa gidildi.

Alışveriş ve kira bütçesine %60 artış

Ağustos ayı itibarıyla uygulamaya alınan yeni ayarlamayla birlikte, daha önce 2 bin 500 lira olarak uygulanan aylık Emekli Alışveriş Desteği 4 bin liraya yükseltildi. 2 bin 500 lira olan kira yardımı da 4 bin lira seviyesine çekildi.

Yapılan yaklaşık yüzde 60’lık artışla, her iki kategoride de koşulları sağlayan hak sahibi bir emekliye sağlanan aylık toplam katkı 8 bin lirayı buldu.

İlk 4 metreküp su ücretsiz

Program, yalnızca nakit desteğiyle sınırlı kalmıyor. Kendi adına kayıtlı su aboneliği olan ihtiyaç sahibi emekliler için fatura kolaylığı da kesintisiz devam ediyor.

Uygulamaya göre hane halkının aylık ilk 4 metreküp su kullanımı tamamen ücretsiz karşılanırken, bu sınırı aşan tüketim miktarı için faturaya yüzde 50 indirim yansıtılmaya devam ediyor.

Müracaatlar 'Biz Varız' portalı üzerinden

Şartları karşılayan vatandaşlar, belediyenin resmi başvuru kanalı olan bizvarizizmirbel web adresi üzerinden müracaatlarını yapabiliyor.