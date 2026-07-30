Artan tüketim haliyle faturalara yansıyor ve geçim derdindeki vatandaşın omuzlarına yeni bir yük bindiriyor. Serinlikten ve rahatımızdan vazgeçmeden, birkaç küçük taktikle sayacın o amansız dönüşünü yavaşlatmanın gayet mümkün olduğunu bilmek gerekiyor.

Klimaların Filtresi Faturaların Düşmanı

İzmir'in o yoğun şehir hayatında havada uçuşan tozlar, klimanızın filtresini tahmin ettiğinizden çok daha hızlı tıkıyor. Filtresi dolmuş bir klima, odayı serinletmek için kelimenin tam anlamıyla boğularak çalışıyor ve resmen elektriği içiyor. Her on beş günde bir o filtreyi çıkarıp çeşme altında yıkayıvermek, cihazın rahat nefes almasını ve faturanın anında düşmesini sağlıyor. Aleti sürekli aç-kapat yapmak yerine gün boyu 24 derecede hafif hafif çalıştırmak da cüzdan dostu bir başka önemli hamle.

Eşyaların Konumunu Doğru Ayarlamak

Evin içindeki beyaz eşyaların yerleşimi bile ödeyeceğiniz parayı doğrudan etkiliyor. Balkonu mutfağa katan veya fırınla buzdolabını yan yana sıkıştıran pek çok aile var. Fırının yaydığı o devasa sıcaklık doğrudan dolaba vurunca, buzdolabı içindekileri korumak için deli gibi çalışmaya başlıyor. Cihazların arkasında hava sirkülasyonu için bir karış boşluk bırakmak, motorun soğumasını kolaylaştırarak fazla enerji çekmesini kökten engelliyor. Bu bayağı bir ince düşünce istiyor ama karşılığı kesinlikle değiyor.

Akıllı Prizlerle Kontrolü Eline Al

Gün boyu ofiste ter döken vatandaş, evde unuttuğu bir cihaz yüzünden boşuna para ödememeli. Wi-Fi modemler, televizyon uydu alıcıları veya şarjda bırakılan tabletler siz evde yokken de çalışıp bütçenizi kemiriyor. Piyasada çok ucuza satılan zaman ayarlı veya tuşlu prizlerden kullanmak, evden çıkarken tüm o sinsi harcamaları tek tıkla kesip atıyor. İzmirli aileler için bu küçük alışkanlık, ay sonunda faturaya bakarken yüzlerde hafif bir tebessüm yaratmaya fazlasıyla yetiyor.