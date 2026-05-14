Son Mühür- Çiğli öyle bir sergiye imza attı ki ilçenin kadınları yine göz önünde olmayı başardı. Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kapsamında çalışma gösteren kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, düzenlenen yıl sonu sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kadınların üretim gücünü, emeğini ve yaratıclığının sergilendiği bu özel gün ilgileri üzerine çekmeyi başardı.

Kursiyerlerin yeteneklerini sergiledikleri kurslar arasında şunlar vardı: Mefruşat İğne Oyası, Sabun ve Mum Yapımı, Tığ Şiş Örücülüğü, Deri Tasarımı, Kuyumculuk ile Çanta ve Şapka Örme

Başkan sergiyi değerlendirdi!

Çiğliye çok sayıda vatandaşın haricinde Çiğli Belediyesi meclis üyeleri, CHP Çiğli İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Yönetimi, bürokratlar da katıldı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Kadınların üretim gücünü, emeğini ve yaratıcılığını bir araya getiren bu anlamlı sergide birbirinden değerli eserleri görmekten büyük mutluluk duyduk. Kursiyerlerimizin bir yıl boyunca emek vererek hazırladığı çalışmalar hem bizleri gururlandırdı hem de kadınların fırsat verildiğinde neler başarabileceğini bir kez daha gösterdi. Çiğli Belediyesi olarak kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha güçlü yer alabilmesi için üretimi desteklemeye, meslek edindirme kurslarımızı büyütmeye ve kadın emeğini görünür kılmaya devam edeceğiz” dedi.