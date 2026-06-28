AK Parti'nin "Çeyrek Asırlık Destan AK Parti" temasıyla Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirmiş olduğu 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi. Kamp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla noktalandı. Kampın sona ermesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Ülkemizin geleceğine, milletimizin beklentilerine ve partimizin yol haritasına dair yürüttüğümüz kapsamlı istişarelerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Sakaryalılara teşekkür!

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İnan, "14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. AK Parti, Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı."

Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kapanış hitaplarıyla 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantımızı tamamladık.

Fikirleri ve istişareleriyle kampımıza katkı sunan Kurucular Kurulumuza, Bakanlarımıza, MKYK üyelerimize, Milletvekillerimize, Kadın ve Gençlik Kollarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Üç gün boyunca bizi en güzel şekilde misafir eden kıymetli Sakaryalılara ve Sakarya teşkilatımıza şükranlarımı sunuyoruz.

Ülkemizin geleceğine, milletimizin beklentilerine ve partimizin yol haritasına dair yürüttüğümüz kapsamlı istişarelerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

