İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Nazarköy, geleneksel cam boncuk ustalığını yaşatan atölyeleri, doğayla iç içe yürüyüş rotaları ve yöresel kahvaltı duraklarıyla her geçen yıl daha fazla ziyaretçi ağırlıyor. Şehir merkezine kısa sürede ulaşılabilen köy, özellikle hafta sonunu kalabalıktan uzak geçirmek isteyenlerin tercih ettiği adresler arasında yer alıyor. El emeği ürünlerin sergilendiği sokakları, doğal atmosferi ve kültürel mirasıyla dikkat çeken Nazarköy, günübirlik geziler için İzmir'in en cazip rotalarından biri olmayı sürdürüyor.

Yüzyıllardır süren cam boncuk geleneği ziyaretçileri cezbediyor

Nazarköy denildiğinde akla ilk gelen değer, kuşkusuz geleneksel cam boncuk üretimi oluyor. Köyde faaliyet gösteren atölyelerde ustalar, yüksek sıcaklıktaki ocaklarda erittikleri camı tamamen el işçiliğiyle şekillendirerek nazar boncuklarına dönüştürüyor. Nesilden nesile aktarılan bu zanaat, yalnızca ekonomik bir faaliyet olmanın ötesinde köyün kültürel kimliğini de oluşturuyor.

Atölyeleri ziyaret eden misafirler üretim sürecini yakından izleme fırsatı bulurken, el yapımı nazar boncukları ve farklı tasarım ürünleri satın alabiliyor. Bu özelliğiyle Nazarköy, geleneksel el sanatlarının canlı tutulduğu ender yerleşimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Renkli sokakları ve doğa yürüyüşü rotalarıyla farklı bir deneyim sunuyor

Nazarköy'ün dar sokakları, rengârenk nazar boncuklarıyla süslenmiş dükkânları ve küçük üretim atölyeleri köye kendine özgü bir atmosfer kazandırıyor. Fotoğraf tutkunlarının da ilgi gösterdiği bu sokaklar, ziyaretçilere hem kültürel hem de görsel açıdan keyifli bir gezi imkânı sunuyor.

Doğayla vakit geçirmek isteyenler için köy çevresindeki ormanlık alanlar ve yürüyüş parkurları da önemli alternatifler oluşturuyor. Özellikle Kurudere Kanyonu çevresi, temiz havası ve sakin ortamıyla doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin uğrak noktalarından biri haline geliyor. Bu yönüyle Nazarköy, kültür ve doğayı aynı rotada buluşturuyor.

Köy kahvaltısı ve yöresel lezzetler yoğun ilgi görüyor

Nazarköy, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, yöresel mutfağıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Dere kenarında hizmet veren restoranlar ve kır bahçeleri, köy ürünleriyle hazırlanan zengin kahvaltılarıyla özellikle hafta sonları dolup taşıyor.

Ev yapımı reçeller, taze köy ekmekleri, doğal peynir çeşitleri ve yöresel lezzetler, bölgeye gelenlerin en çok tercih ettiği tatlar arasında yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren hareketlenen işletmeler, gastronomi turizmine de katkı sağlıyor.

Festivaller ve kolay ulaşım köyün cazibesini artırıyor

Nazarköy'de yıl içinde düzenlenen boncuk festivalleri, köyün tanıtımında önemli rol oynuyor. Etkinliklerde geleneksel üretim teknikleri sergilenirken, ziyaretçiler yerel kültürü daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Festival dönemlerinde köy, sanatseverlerden fotoğraf tutkunlarına kadar geniş bir ziyaretçi kitlesini ağırlıyor.

İzmir şehir merkezine yakın konumu da Nazarköy'ü cazip hale getiriyor. Kemalpaşa üzerinden özel araçla kısa sürede ulaşılabilen köye toplu taşıma seçenekleriyle de erişim sağlanabiliyor. Bu kolay ulaşım avantajı sayesinde Nazarköy, günübirlik geziler ve hafta sonu kaçamakları için en çok tercih edilen destinasyonlar arasında yer alıyor.