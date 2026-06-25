Menemen genelinde doğal gaz ağının genişletilmesi amacıyla atılan stratejik adımlar hızlı bir şekilde uygulamaya konuldu. Haziran ayı başında İzmir Doğal Gaz Genel Müdürü Ahmet Yetik'i ziyaret ederek ilçeye müjdeli haberi veren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın girişimleri sonucu, altyapı ekipleri sahaya indi. Doğal gaz konforundan mahrum kalan mahallelerin taleplerini içeren dosyaların teslim edilmesinin ardından, İzmirgaz ekipleri iş makineleriyle birlikte Emiralem bölgesinde ilk kazmayı vurdu. Yıllardır bekledikleri yatırıma kavuşmanın mutluluğunu yaşayan bölge halkı, çalışmaları memnuniyetle karşıladı.

"Menemen’in hak ettiği noktaya gelmesi için çalışıyoruz"

Çalışmaların başladığı alanda incelemelerde bulunan ve altyapı seferberliğine ilişkin ilk değerlendirmeyi yapan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, ilçenin gelişimine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Gelişen ve büyüyen Menemen’in hak ettiği noktaya gelmesi için çalışmalarımız ve temaslarımızda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müjdeli haberimizin ardından bugün itibariyle çalışmalara başlandı. Hayırlı olsun"

Yatırım ilçenin modern çehresine katkı sağlayacak

Belediyenin kurumlar arası koordinasyonu güçlü tutarak yatırımların önünü açtığını belirten Başkan Pehlivan, tüm mahallelere eşit hizmet götürme kararlılığında olduklarını söyledi. Doğal gazın ilçeye kazandıracağı katma değere dikkat çeken Pehlivan, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Hemşehrilerimizin uzun süredir beklediği doğal gaz altyapı çalışmaları bugün Emiralem’de başladı. Bölgemize konforu, yaşam kalitesini ve modern şehircilik hizmetlerini kazandıracak bu yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Menemen’imizin her köşesine hizmet ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Üzerimize düşen yükümlülükleri yoğun bir çalışma temposuyla yerine getirirken, iş birliği yapmamız gereken kurumlarla ilgili konuları da titizlikle takip ediyor ve hızlıca sonuçlandırmak için gerekli adımları atıyoruz. Doğalgaz çalışmalarının tamamlanması ve konforlu ısınma imkanı, ilçemizin değerine değer katacak"