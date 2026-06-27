Son Mühür / Merve Turan - İzmir’in Menemen ilçesindeki mülkiyeti belediyeye ait olan 37 taşınmazın satışına ilişkin ihale ilanı yayımlandı. 27 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yer alan ilanda Maltepe, Tuzçullu, Türkelli, Ahıhıdır, Belen, Çavuş, Seyrek , Süleymanlı, Günerli, Göreve, Ulucak, Doğa, Kesik, Musabey mahallelerindeki taşınmazlar yer aldı.

Listetede tam 15 taşınmazla Maltepe Mahallesi öne çıktı. Toplam 314 milyon TL'lik ihalenin yaklaşık 115 milyon TL'si sadece bu mahalledeki arazilerden geliyor.

Tarım arazileri yoğunlukta: Sadece 3 parselde konut imarı var

Listenin neredeyse tamamı Tarla, Bağ veya Zeytinlik vasfındaki tarım arazilerinden oluşurken, sadece 3 taşınmazda konut imarı bulunuyor.

Yatrımcıların dikkat etmesi gereken ibareler de var. Doğa, Maltepe, Musabey ve Türkelli mahallelerinde satışa sunulan bazı tarlaların imar durumunda "Taşkına Maruz Alan" ibaresi yer alıyor. Yatırımcıların bu bölgelerde alım yaparken risk durumunu göz önünde bulundurması gerekecek.

Toplam muhammen bedel dudak uçuklattı!

Toplam muhammen bedelinin 314.205.416,50 TL olduğu ihalelerin tamamı 14 Temmuz 2026 günü gerçekleştirilecek.