Son Mühür/ İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ), yerli ve yabancı birçok yatırımcının adresi olmaya devam ediyor. Dünyada kompresör üretiminin önemli üreticileri arasında yer alan Çin sermayeli Kaishan Grubu, İZBAŞ’ta inşa ettiği fabrikayı görkemli bir törenle resmen hizmete açtı. Tam tamına 20 milyon dolara mal olan ve 20 bin metrekare alanda inşa edilen tesis, jeotermal enerji santrallerinde kullanılacak sondaj ekipmanlarını ve kompresörler üretecek.

Fabrikanın açılışında konulan İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, “Yerli ve yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olmayı sürdüren İZBAŞ ailesinin yeni üyesi Kaishan’ın yatırımı, bölgemizin uluslararası sanayi yatırımları açısından ne kadar stratejik bir noktada konumlandığını ortaya koyuyor” dedi. Bu tesisi İzmir’e kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Sevimli, bu yıl kuruluşunun 70’inci yılını kutlayan ve 18 ülkede faaliyet gösteren Kaishan’ın İZBAŞ’taki tesisinin istihdama katkısına değindi.

“Ülkemize ilgi memnuniyet verici”

Kaishan’ın Türkiye’nin kompresör üretimi ve ihracatında daha güçlü bir konuma ulaşmasını destekleyeceğini de belirten Sevimli, “Yüksek katma değerli, çevreye duyarlı ve ihracat odaklı her projede olduğu gibi, bu yatırıma da Yönetim Kurulu olarak elimizden gelen tüm desteğimizi verdik. Kaishan yöneticilerine, yetkilerimiz dahilinde bu desteğimizin devam edeceği sözünü verirken, Çinli yatırımcı şirketlerin ülkemize olan ilgisindeki memnuniyet verici artışın altını çiziyorum. Bu ilginin artarak devam etmesini, ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesini diliyorum. İZBAŞ Yönetim Kurulu olarak bu adımları sizlerle birlikte atmaktan duyduğumuz mutluluğu paylaşıyor, bu önemli yatırımın inşaat ve kurulum sürecinin sıfır iş kazası hedefiyle tamamlanmasında pay sahibi olan herkesi kutluyor ve teşekkürlerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

“Yatırımlar artarak devam edecek”

Törende konuşan Kaishan Grubu Başkanı Cao Ke Jian ise “Kaishan’ın Türkiye’deki yatırımları artarak devam edecek. Türkiye’deki yasalara ve mevzuatlara tam bir uyum göstererek başarımızı sürdürülebilir kılmak en önemli hedefimizdir” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından protokol, törenle kurdele keserek tesisin açılışını gerçekleştirdi.